Атомното нападение на Лейкърс приземи Денвър (ВИДЕО)

Лос Анджелис Лейкърс намери пътя към нова положителна серия в НБА. Селекцията на Джей Джей Редик постави на колене Денвър Нъгетс със 123:100 в среща, изиграна в „Бол Арена“. „Езерняците“ демонстрираха на какво са способни в офанзивен план и постоянно се намираха в ролята на лидери, за да си осигурят втора поредна победа и да стопират силния рейд на състава на Майк Малоун от девет последователни верни стъпки отвъд океана. Освен това калифорний ликуваха в Денвър за първи път от 10 април 2022 година.

Тимът от щата Калифорния удържа към този момент четвъртото място във временното класиране на Западната конференция с 34 победи и 21 загуби, а Нъгетс се намират еднолично на третата позиция с 37 успеха и 20 поражения. На 26 февруари (сряда) Лейкърс ще домакинстват на Далас Маверикс, докато ден по-рано Денвър ще има визита на Индиана Пейсърс.

SATURDAY'S FINAL SCORES



Luka Dončić scores his most points since joining the @Lakers (32) and leads them to the HUGE road win over Denver!



LeBron James: 25 PTS, 9 REB, 5 AST, 3 BLK

Austin Reaves: 23 PTS, 7 AST, 4 REB, 4 3PM

Rui Hachimura: 21 PTS, 4 AST, 4 3PM pic.twitter.com/HRH9ojL58k — NBA (@NBA) February 23, 2025

Откриващите минути не предвещаваха подобен изход, тъй като двата отбора вървяха ръка за ръка. Джаксън Хейс, Леброн Джеймс и Остин Рийвс си разпределиха отговорността в офанзивен план, докато Арън Гордън бе човекът-оркестър в това отношение. Впоследствие Лука Дончич попадна под светлините на прожекторите и именно неговата доза магия бе достатъчна за „езеррняците“ да нарушат статуквото, както и да си извоюват 17 точки в края на встъпителния период.

Джеймс и Рийвс оставиха калифорнийци на гребена на вълната в хода на следващата част. Гостите влязоха в релси до известна степен и интригата отново бе на дневен ред чрез Никола Йокич, Джамал Мъри и Годрън, но Джеймс и Дончич имаха отговор на този щурм, за да могат Лейкърс да се оттеглят в съблекалнята при 63:54.

WHAT A FINISH TO THE 1ST HALF



Back-to-back Murray 3s.

Luka lob up to LeBron.

Deep Luka 3 for 19 PTS.



LAL leads DEN 63-54 at the break on ABC! pic.twitter.com/S129o5To0p — NBA (@NBA) February 23, 2025

Усилията, дело на Майкъл Портър – младши, Мъри и Гордън, доведоха до нов импулс за Нъгетс и надежди за пълен обрат при откриването на второто полувреме. Все пак се оказа, че Руи Хачимура, Рийвс и Дончич имат други намерения, чрез които тимът от щата Калифорния си извоюва 9-точков актив след 36 минути игрово време.

Откриващите моменти на заключителната четвърт принадлежаха на Джеймс и Дончич, които дадоха да се разбере, че „езерняците“ няма да се откажат от мисълта да доминират. До финалната сирена Нъгетс не намериха противодействие и останалите минути бяха просто протоколни.

THIS LUKA FLOATER FOR 30 PTS



His first 30-point game as a Laker! pic.twitter.com/dNLJrxiqRG — NBA (@NBA) February 23, 2025

Лука Дончич запали искрата за Лейкърс със своите 32 точки, 10 борби,7 асистенции и 4 точни снаряда отвъд дъгата. Леброн Джеймс последва неговия пример с 25, 9 овладени под двата ринга топки и 5 асистенции. Остин Рийвс се отчет с 23 точки, 7 завършващи подавания и 4 успешни шута от далечна дистанция, Руи Хачимура се разписа 21 и 4 тройки.

LUKA DONČIĆ DOMINATES SATURDAY PRIMETIME!



32 PTS (most as a Laker)

10 REB

7 AST

4 STL

W pic.twitter.com/V3MGNibQmJ — NBA (@NBA) February 23, 2025

Арън Гордън бе над всички за Денвър с 24 точки, 5 борби и 4 точни стрелби от далечна дистанция. Джамал Мъри приключи с 19 точки, 6 асистенции и 6 тройки. Ръсел Уесбтрук отбеляза 17 точки, Майкъл Портър – младши записа 13 и 8 овладени под двата ринга топки, Никола Йокич има 12, 13 овладени под двата коша топки и 10 завършващи подавания. Крисчън Браун остана с 10 точки.

