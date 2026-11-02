БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Самолет от Израел кацна на летище София заради заплаха по...
Чете се за: 02:15 мин.
Самолет от Лондон е кацнал аварийно на летище...
Чете се за: 01:00 мин.
Трети корабен контейнер приближава брега край Синеморец
Чете се за: 00:15 мин.
Управителят на БНБ: Инфлационният натиск за България е...
Чете се за: 04:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Атомното нападение на Миньор 2015 отказа Ботев 2012

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:55 мин.
Спорт
Запази

"Чуковете" продължават да летят от началото на сезона в НБЛ.

Атомното нападение на Миньор 2015 отказа Ботев 2012
Снимка: Basketball Club Minyor 2015/Facebook
Слушай новината

Миньор 2015 продължава да лети от началото на сезона в НБЛ. Баскетболистите на Ивица Вукотич изнесоха рецитал на Ботев 2012 след 110:82 в мач от четвъртия кръг. В зала "Борис Гюдеров" тимът от Перник се развилня в нападение и още през първото полувреме уби интригата, за да запише четвърта последователна победа и същевременно да нанесе четвърта поредна загуба за момчетата на Мирослав Ралчев в шампионата. От ключово значение за изразителния успех на "чуковете" бе броят грешки, които са 12 срещу за 22 отбора от Враца, както и откраднатите топки след 13:4 за домакините.

Участие за "жълто-черните" не взе Георги Боянов, изгледал двубоя от пейката. Официален дебют за врачанския отбор направи най-новото попълнение Юра Меликян, а в игра се завърна Марк Фрийман.

Пернишкият тим вече може да се похвали с пълен актив от четири победи, а отборът, който домакинства в Ботевград, има огледален баланс и все още търси първия си успех. На 8 ноември (неделя) Миньор ще гостува на Левски. От своя страна Ботев ще приеме Берое Стара Загора.

Присъствието на Димитрие Малишич и Джърмейн Хед бе достатъчно за домакините да се сдобият с водачеството още на старта. Стрелбата зад дъгата се превърна в спасителен вариант за гостите, които провокираха обрата главно чрез Юра Меликян. Това обаче не спря „чуковете“ да се радват на точка разлика след 10 минути игра.

Двата отбора рядко обръщаха внимание на защитата в началото на втората част, като „жълто-черните“ запазиха минималното си водачество чрез Алекс Уандие, Лъчезар Тошков и Джърейн Хед. Марк Воденичарски и Кристиян Василев направиха така, че отборът от Враца да противодейства до известна степен, но Игор Кесар, Ерик Димитров, Хед и Тошков затвърдиха думите за ударното нападение на тима от Перник, който фиксира 63:39 в своя полза на голямата почивка.

Уандие взе нещата в свои ръце на старта на второто полувреме и домакините започнаха да обезсмислят изцяло интригата. Гардът на гостите падна, а Хед пое щафетата и „чуковете“ даде тон за аванс от 28 точки в края на предпоследния период. Във финалната десетка трудно можеше да се говори за друг развой на събитията и единствената интрига бе свързана само с това какъв ще бъде крайният резултат.

Джърмейн Хед поведе листата на реализаторите за Миньор с 27 точки, допълнени от солидните 6 борби, 10 асистенции и 4 успешни стрелби зад дъгата. Алес Уандие регистрира 19 и 5 овладени под двата ринга топки, Лъчезар Тошков приключи със 17 и 5 овладени под двата коша топки. Димитрие Малишич отбеляза 14 точки, Игор Кесар реализира 12.

Ивайло Христов отговори за Ботев със 17 точки. Юра Меликян дебютира с 14 и 8 борби, Марк Воденичарски наниза 13, Кристиян Василев записа 11, 6 овладени под двата ринга топки и 6 асистенции. Марк Фрийман завърши с 10 и 6 завършващи подавания.

#НБЛ за мъже 2026/2027 #БК Ботев 2012 #БК Миньор 2015

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Йотова и Вълчев печелят балотажа в област Монтана с близо 73%
1
Йотова и Вълчев печелят балотажа в област Монтана с близо 73%
НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, плуване
2
НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, плуване
Утре ще бъде неучебен ден във Варна
3
Утре ще бъде неучебен ден във Варна
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
4
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Световни лидери поздравиха Илияна Йотова за изборната победа
5
Световни лидери поздравиха Илияна Йотова за изборната победа
Корабен контейнер с коледна украса изплува край Царево, обезопасен е
6
Корабен контейнер с коледна украса изплува край Царево, обезопасен е

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
2
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: Баскетбол

Лос Анджелис Лейкърс записа убедителен успех срещу Маями Хийт след 42 точки на Лука Дончич
Лос Анджелис Лейкърс записа убедителен успех срещу Маями Хийт след 42 точки на Лука Дончич
Локомотив Пд приема Нефтчи Баку в турнира ФИБА Къп, срещата ще бъде излъчена пряко по БНТ 3 Локомотив Пд приема Нефтчи Баку в турнира ФИБА Къп, срещата ще бъде излъчена пряко по БНТ 3
Чете се за: 01:05 мин.
Черно море привлече Борислав Младенов Черно море привлече Борислав Младенов
Чете се за: 01:00 мин.
Валтер Таварес влезе в историята на Лига Ендеса Валтер Таварес влезе в историята на Лига Ендеса
Чете се за: 02:00 мин.
45 точки на Дончич върнаха Лейкърс на победния път 45 точки на Дончич върнаха Лейкърс на победния път
Чете се за: 01:50 мин.
Везенков поведе Олимпиакос към разгром в Гърция Везенков поведе Олимпиакос към разгром в Гърция
Чете се за: 03:15 мин.

Водещи новини

Самолет от Израел кацна на летище София заради заплаха по имейл
Самолет от Израел кацна на летище София заради заплаха по имейл
Чете се за: 02:15 мин.
Регионални
Заподозреният за убийството на куче в кв. „Кръстова вада“ ще бъде задържан, съобщи вътрешният министър Заподозреният за убийството на куче в кв. „Кръстова вада“ ще бъде задържан, съобщи вътрешният министър
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Дефицитът в бюджета рязко скочи до 4% през октомври Дефицитът в бюджета рязко скочи до 4% през октомври
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Цените продължават да растат: Инфлацията вече е 6,1% Цените продължават да растат: Инфлацията вече е 6,1%
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Трети корабен контейнер приближава брега край Синеморец
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Самолет от Лондон е кацнал аварийно на летище Варшава-Модлин в...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
"Детето ми е под земята, а той ще седи вкъщи на дивана":...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Заради високите цени на тока: ГЕРБ-СДС искат 100% компенсации за...
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ