Атомното нападение на Миньор 2015 отказа Ботев 2012

Миньор 2015 продължава да лети от началото на сезона в НБЛ. Баскетболистите на Ивица Вукотич изнесоха рецитал на Ботев 2012 след 110:82 в мач от четвъртия кръг. В зала "Борис Гюдеров" тимът от Перник се развилня в нападение и още през първото полувреме уби интригата, за да запише четвърта последователна победа и същевременно да нанесе четвърта поредна загуба за момчетата на Мирослав Ралчев в шампионата. От ключово значение за изразителния успех на "чуковете" бе броят грешки, които са 12 срещу за 22 отбора от Враца, както и откраднатите топки след 13:4 за домакините.

Участие за "жълто-черните" не взе Георги Боянов, изгледал двубоя от пейката. Официален дебют за врачанския отбор направи най-новото попълнение Юра Меликян, а в игра се завърна Марк Фрийман.

Пернишкият тим вече може да се похвали с пълен актив от четири победи, а отборът, който домакинства в Ботевград, има огледален баланс и все още търси първия си успех. На 8 ноември (неделя) Миньор ще гостува на Левски. От своя страна Ботев ще приеме Берое Стара Загора.

Присъствието на Димитрие Малишич и Джърмейн Хед бе достатъчно за домакините да се сдобият с водачеството още на старта. Стрелбата зад дъгата се превърна в спасителен вариант за гостите, които провокираха обрата главно чрез Юра Меликян. Това обаче не спря „чуковете“ да се радват на точка разлика след 10 минути игра.

Двата отбора рядко обръщаха внимание на защитата в началото на втората част, като „жълто-черните“ запазиха минималното си водачество чрез Алекс Уандие, Лъчезар Тошков и Джърейн Хед. Марк Воденичарски и Кристиян Василев направиха така, че отборът от Враца да противодейства до известна степен, но Игор Кесар, Ерик Димитров, Хед и Тошков затвърдиха думите за ударното нападение на тима от Перник, който фиксира 63:39 в своя полза на голямата почивка.

Уандие взе нещата в свои ръце на старта на второто полувреме и домакините започнаха да обезсмислят изцяло интригата. Гардът на гостите падна, а Хед пое щафетата и „чуковете“ даде тон за аванс от 28 точки в края на предпоследния период. Във финалната десетка трудно можеше да се говори за друг развой на събитията и единствената интрига бе свързана само с това какъв ще бъде крайният резултат.

Джърмейн Хед поведе листата на реализаторите за Миньор с 27 точки, допълнени от солидните 6 борби, 10 асистенции и 4 успешни стрелби зад дъгата. Алес Уандие регистрира 19 и 5 овладени под двата ринга топки, Лъчезар Тошков приключи със 17 и 5 овладени под двата коша топки. Димитрие Малишич отбеляза 14 точки, Игор Кесар реализира 12.

Ивайло Христов отговори за Ботев със 17 точки. Юра Меликян дебютира с 14 и 8 борби, Марк Воденичарски наниза 13, Кристиян Василев записа 11, 6 овладени под двата ринга топки и 6 асистенции. Марк Фрийман завърши с 10 и 6 завършващи подавания.