Австралиец е Най-усъвършенствал се играч в НБА

Гардът на Атланта Хоукс Дайсън Даниелс спечели приза за "Най-усъвършенствал се играч" в Националната баскетболна асоциация за сезон 2024/25.

Dyson Daniels is the 2024-25 Kia NBA Most Improved Player!



14.1 PPG

5.9 RPG

4.4 APG

3.0 SPG (NBA leader)