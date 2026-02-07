БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спорт
Радостина Славова зае трето място при жените.

Австриец и французойка триумфираха в надпреварата Freestylerz Euro Rail Jam на Витоша
Снимка: Българска федерация по ски
Слушай новината

С много емоции и адреналин премина Freestylerz Euro Rail Jam на специално изграденото трасе във „Витоша сноупарк“. Събитието бе историческо за страната , тъй като за първи път България бе домакин на кръг от Европейската купа по фристайл, превръщайки София в ключова точка на световната сноуборд сцена.

Международното състезание събра на едно място едни от най-добрите райдъри от Европа, които показаха впечатляващи трикове и високо професионално ниво на каране. Надпреварата се проведе при отлична организация и премина напълно „безаварийно“, като участниците и публиката се насладиха на динамични серии и истински спортен дух.

Успешният дебют на това престижно състезание от календара на FIS (Международната федерация по ски) отваря нова страница за развитието на фристайл дисциплините в региона.

След оспорвана битка и силни изпълнения, победител в мъжката категория стана Леон Гьотъл (Австрия) с резултат от 44,00 точки, а при жените първото място завоюва Зое Рофи (Франция), която постигна 35,65 точки. Изключителен повод за гордост е и представянето на българката Радостина Славова, която се качи на почетната стълбичка със завоюваното трето място с 24,63 точки.

Freestylerz Euro Rail Jam доказа, че Витоша има потенциала да приема събития от най-висок ранг, а българската публика показа, че има огромен апетит за още зрелищни екстремни прояви.

