ИЗВЕСТИЯ

България и "Райнметал" подписват стратегически...
Чете се за: 01:47 мин.
Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения
Чете се за: 00:37 мин.
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат,...
Чете се за: 03:10 мин.

Автобус с 14 работници надвисна над дере след катастрофа, няма пострадали

от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
автобус работници надвисна дере катастрофа пострадали
Автобус, превозващ 14 работници на мини "Марица Изток", надвисна над дере, след като бе засечен и се удари в тир на пътя Симеоновград - Харманли, съобщиха от полицията.

Катастрофата е станала на завой преди изхода за магистрала "Мариц", малко след 17 часа. Автобусът се е движел в посока Харманли, когато в неговото платно се включил камионът. Автобусът го застигнал и закачил част на полуремаркето на тира, сред което, за да избегне по-сериозен удар, шофьорът на автобуса навил рязко волана и рейсът излязъл от пътя и спрял, надвиснал над дере.

Всички 14 пътници са извадени невредими от автобуса, съобщиха от Пътна полиция. Шофьорът на автобуса се е оплакал от болки в тялото и е откаран с линейка в спешното отделение, където след преглед е освободен за домашно лечение.

Тестовете на двамата шофьори за алкохол и наркотици са отрицателни, допълват от полицията.

#дере #автобус #симеоновград #Харманли

