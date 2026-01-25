БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Автобус с 21 пътници, пътуващ от България за Измир, се е запалил на ГКПП „Капъкуле“

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Няма информация за пострадали

Снимка: илюстративна
Автобус с 21 пътници, пътуващ от България за турския град Измир, се е запалил на площадка на ГКПП „Капъкуле“, информира турската информационна агенция Демирйорен. Няма информация за пострадали пътници.

Когато пристигнал на пункта, автобусът бил обхванат от пламъци като огнено кълбо, като причината за това засега не е известна, посочва агенцията. Шофьорът забелязал огъня и пътниците излезли от автобуса.

Екипи на пожарната в Одрин са пристигнали на мястото на инцидента и са потушили пожара, но автобусът е изгорял напълно, информира още Демирйорен.

Властите в Одрин са започнали разследване на причините за инцидента.

