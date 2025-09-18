Автогол спаси Байер Леверкузен от срамна загуба в Дания

Копенхаген (Дания) и Байер Левекрузен (Германия) си поделиха точките в мач от първия кръг на Шампионската лига. Двата тима завършиха 2:2 на стадион "Паркен" в датската столица.

Домакините повеждаха на два пъти и през голяма част от времето изглеждаха като сигурни победители, но борбеността на германците, съпроводена с доза късмет, бяха достатъчни да се избегне първа издънка под ръководството на новия старши треньор Каспер Хюлманд.

Датчаните вдигнаха на крака своите фенове още в 9-ата минута. Прекрасно извеждащо подаване на бившия халф на Борусия Дортмунд Томас Дилейни бе достигнато на аутлинията от Елиас Ачури, който центрира в наказателното поле към Джордан Ларсон, а синът на легендата на Барселона и Селтик - Хенрик, не сбърка и откри резултата.

"Аспиринте" доминираха през голяма част от първото полувреме, но в 43-ата минута те можеха да си изпатят отново от бивш играч на вестфалския клуб - Юсуфа Мукоко, който остана очи в очи с Марк Флекен, но нидерландският страж предотврати втори гол във вратата си.

След подновяването на играта, вместо да се прибере в собствената половина, Копенхаген погледна по-смело напред и не позволяваше на германците да си вземат глътка въздух. В 58-ата минута опит за центриране на Лукас Лерагер придоби неприятна парабола и Флекен със сетни сили трябваше да предотврати потенциален куриозен гол.

Осем минути по-късно се откри най-доброто положение за гостите. Патрик Шик получи топката на добра стрелкова позиция в наказателното поле, но Доминик Котарски запази мрежата си суха.

Двубоят се завърва в 82-ата минута, когато специалистът в свободните удари Алехандро Грималдо даде глътка въздух на Байер Леверкузен. Испанецът изпрати неспасяем удар за хърватския вратар на домакините, който съвсем леко се срещна и с напречния стълб.

Пет минути по-късно датчаните поведоха за втори път в срещата. Родриго Хуескас центрира от дясно и намери влезлият като резерва Роберт, който бе забравен от защитата на "аспирините", а 20-годишният бразилец завърши нападението комфортно с глава.

В първата минута на добавеното време обаче автогол на Пантелис Хацидякос спаси селекцията на датчанина Каспер Хюлманд. Клаудио Етчевери проби по левия фланг и пробва прострелно подаване, което бе засечено от гръцкия централен защитник.

Във втория кръг на Шампионската лига Копенхаген ще гостува на азербайджанския Карабах на 1 октомври, а в същия ден Байер Леверкузен приема нидерландския ПСВ Айндховен.