ИЗВЕСТИЯ

Автогол в 94-ата минута донесе успеха на Интер в гостуването на Верона

Милен Костов
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
"Нерадзурите" стигнаха до трите точки след красиво първо попадение и нелеп автогол.

Интер
Интер победи Верона с 2:1 в мач от 10-ия кръг на Първа лига. Футболистите на Кристиан Киву стигнаха до трите точки след автогол в 94-ата минута.

"Нерадзурите" откриха резултата на стадион "Маркантонио Бентегоди" във Верона в 16-ата минута. Пьотр Желински засече от воле центриране от ъглов удар на Хакан Чалханоглу. Полузащитникът стреля с вътрешен удар в горния далечен ъгъл, за да отбележи един от красивите голове до този момент през сезона.

В 40-ата минута домакините възобновиха равенството. Джовани проби в наказателното поле и стреля в далечния ъгъл.

Възпитаниците на Паоло Дзанети бяха близо до обрат, но шут на Гифт Орбан се отби от дясната греда.

След почивката единственият точен удар бе на сметката на гостите, но той не затрудни Лоренцо Монтипо.

В 93-ата минута вицешампионите стигнаха до успеха. Мартин Фрезе си отбеляза автогол, в опит да изчисти с глава центриране на резервата Николо Барела.

Интер остава на 3-ото място в класирането с актив от 21 точки. Верона се намира в зоната на изпадащите, като заема 18-ата позиция в подреждането с 5 пункта.

#Серия А 2025/26 #Верона

