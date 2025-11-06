БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Аякс уволни Джони Хейтинга

Станко Димов
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Под негово ръководство Аякс записа само една победа в последните седем мача във всички турнири.

Джони Хейтинга
Аякс официално обяви раздялата си с треньора Джони Хейтинга, след като тимът претърпя ново тежко поражение – 0:3 у дома от Галатасарай в Шампионската лига.

Бившият защитник на амстердамци пое отбора през лятото, но не успя да стабилизира представянето му. Под негово ръководство Аякс записа само една победа в последните седем мача във всички турнири. В груповата фаза на Шампионската лига холандският гранд е на последно място без спечелена точка и с катастрофална голова разлика 1:14, а в Ередивизи заема четвъртата позиция, изоставайки с осем точки от лидерите Фейенорд и ПСВ Айндховен.

Спортният директор Алекс Кроос също е подал оставка, но след разговор с Надзорния съвет е бил убеден да остане временно на поста си, за да гарантира приемственост в управлението на клуба.

„Това е болезнено решение. Но ако погледнем как се развиха последните месеци, трябва да признаем, че очаквахме съвсем различен резултат. Виждаме твърде малко напредък и загубихме много точки. Дадохме време на Джон, но смятаме, че за клуба е най-добре да поеме нов треньор. Надяваме се скоро да го представим", коментира Кроос.

Междувременно медиите в Нидерландия съобщават, че Ерик тен Хаг може да се завърне в Амстердам. Според информациите, ръководството вече е започнало преговори с бившия наставник, под чието ръководство Аякс достигна полуфинал в Шампионската лига през 2019 година.

