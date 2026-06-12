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Азиатският фестивал се завръща в София с благотворителна кауза

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Азиатският фестивал се завръща в София с благотворителна кауза
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Традиционният Азиатски фестивал се завръща в София за своето шесто издание. На 13 и 14 юни на поляната до Топлоцентрала в Южен парк ще събере на едно място културите на редица азиатски държави под мотото „Заедно в приятелство и хармония“.

Организатор на събитието е Посолството на Индонезия в България съвместно с дипломатическите мисии на Австралия, Виетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Монголия, Обединените арабски емирства, Пакистан, Япония и Република Корея.

Сред акцентите в програмата тази година ще бъдат демонстрациите по таекуондо, които ще представят възпитаниците на клуб „Таекуондо Фитнес НСА“ с президент гл. ас. Димитър Аврамов - преподавател в Националната спортна академия.

Демонстрациите ще се проведат на 13 юни от 14:10 часа и на 14 юни от 13:30 часа.

„Всяка година фестивалът е различен, защото домакинството се сменя на ротационен принцип между азиатските посолства. Различният домакин определя локацията, организацията и облика на самото събитие“, разказа Аврамов.

По думите му, и тази година демонстративният отбор е подготвил нова програма с още по-атрактивни изпълнения.

„Правим още по-трудни неща, още по-страхотни неща. Включили сме и новите попълнения в демонстративния отбор. Младите идват с огромно желание и искат да покажат какво могат пред по-опитните членове на отбора“, каза той.

Аврамов добави, че идеята за създаването на подобен демонстративен състав се заражда още преди близо четири десетилетия, когато за първи път наблюдава изпълненията на легендарния демонстративен отбор на Кукиуон.

„Сърцето ми беше завладяно от мечтата да имаме нещо подобно и в България, чрез което да развиваме и популяризираме таекуондото“, коментира той.

По-късно тази идея прераства в реалност чрез демонстративния отбор на федерацията, а впоследствие и чрез отбора към НСА. Сред най-запомнящите се участия е достигането до финалите на телевизионния формат „България търси талант“.

„Три милиона и половина души да те видят по телевизията в нещо, което наистина си заслужава да бъде показано, е най-добрата реклама за нашия спорт“, отбеляза Аврамов.

Днес отборът редовно участва в събития на Националната спортна академия, както и в инициативи на Посолството на Република Корея и други културни прояви. Според него успехът на демонстрациите се дължи не само на спортните умения, но и на колективната работа при създаването на програмите.

„Членовете на отбора пораснаха и вече имат своя визия за нещата. Те идват с много добри идеи, интересуват се от хореографията и правят неща, за които аз навремето дори не съм мечтал. Много лесно се работи с толкова добре подготвени хора“, каза още той.

Аврамов определи таекуондото като един от най-силните културни посланици на Република Корея по света.

„Има изследователи, които твърдят, че никой дипломат на Република Корея не е постигнал това, което е постигнало таекуондото - хора от цял свят да се докоснат до корейската култура и традиции чрез този спорт“, посочи той.

По време на демонстрациите публиката ще види съчетание от акробатика, бойни техники, форми, спаринг и традиционното чупене на дъски, известно в Корея като кьокпа. Освен изпълненията на сцената клубът ще разполага и със собствен щанд, където посетителите ще могат да се включат в практически занимания и да направят първите си стъпки в бойното изкуство.

„Всеки желаещ ще може да облече добок, да опита основни техники и да се запознае отблизо с таекуондото. Подготвили сме и специален уъркшоп, защото искаме хората не само да гледат, но и да преживеят това, което правим“, каза още той.

Освен бойните демонстрации фестивалът ще предложи богата програма от музика, танци, традиционни занаяти, калиграфия, изложби и кулинарни специалитети от различни азиатски държави.

„Фестивалът е наистина уникален. След като приключим с нашите участия, винаги обикаляме щандовете и откриваме нещо ново. Дори културата на една държава е необятна, а тук говорим за цял континент“, допълни Димитър Аврамов.

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