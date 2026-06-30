БАБХ не са откри над 3000 регистрирани животни при проверки в Котел и Нова Загора

В общо 254 животновъдни обекта са извършени проверки на територията на общините Котел и Нова Загора за периода от 11 юни 2026 г. до 29 юни 2026 г. Това съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните. В момента инспекциите продължават и на територията на община Сливен.

От проверените 254 обекта несъответствия са установени в 37 обекта в община Нова Загора и в 60 обекта в община Котел.

В община Нова Загора са констатирани 349 липсващи едри преживни животни и 362 дребни преживни животни, а в община Котел – 779 едри преживни животни и 1899 дребни преживни животни.

Във връзка с установените несъответствия, Агенцията по храните ще предприеме административни мерки чрез издаване на предписания и разпореждания по реда от Закона за ветеринарномедицинската дейност, както и съставяне на актове за установяване на административни нарушения при нарушения на изискванията за придвижване и транспорт на животни извън животновъдните обекти, в които са отглеждани.

След приключване на проверките ще бъде изготвен анализ, като събраните данни ще бъдат предоставени на Държавен фонд „Земеделие“ за предприемане на действия по компетентност.