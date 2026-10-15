Байерн и Виртус с победи като гости в Евролигата

Байерн Мюнхен и Виртус Болоня постигнаха победи като гости в срещите си от петия кръг на баскетболната Евролига. Германският тим прекъсна негативната си серия с успех в Истанбул, докато италианците записаха трети пореден триумф след драматичен двубой във Франция.

Байерн се наложи над Анадолу Ефес със 101:93 и сложи край на поредицата си от три последователни поражения. Така баварците вече имат две победи от началото на сезона. Турският състав, от своя страна, допусна трета поредна загуба и е с баланс от един успех и четири поражения.

Дуейн Уошингтън бе най-резултатен за победителите от Мюнхен, като завърши срещата с 21 точки и две асистенции.

В другия двубой Виртус Болоня измъкна успех с 96:94 при гостуването си на Париж Баскет. Италианският тим продължи възходящото си представяне с трета поредна победа, докато французите записаха второ последователно поражение и четвърто от началото на кампанията.

Дерик Олстън бе с основен принос за успеха на Виртус, след като се отчете с 23 точки, три борби и две асистенции.

Мачовете от шестия кръг на Евролигата са насрочени за тази вечер и утре. Олимпиакос, в чиито редици са българската звезда Александър Везенков и американецът с български паспорт Коди Милър-Макинтайър, ще гостува на Барселона в петък. Каталунският тим разполага в състава си и с натурализирания американец Умоджа Гибсън.