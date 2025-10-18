Байерн Мюнхен ликува в дуела с Борусия Дортмунд

Байерн Мюнхен няма спиране от началото на сезона в Бундеслигата и постигна сема поредна победа. Съставът на Венсан Компания ликува срещу Борусия Дортмунд след 2:1 в мач от седмия кръг, който се изигра на ‚Алианц Арена“.

Баварците събраха 21 точки увеличи преднината си на върха във временното класиране на 5 пред втория РБ Лайпциг, който има 16. Борусия Дортмунд допусна първа загуба за сезона в Бундеслигата и отстъпи на четвърта позиция с 14 точки, колкото има и петият Байер Леверкузен.

Домакините поведоха в 22-ата минута, когато Йозуа Кимих с чудесно центриране от ъглов удар прати топката в наказателното поле и Хари Кейн надскочи бранителите на Борусия, за да реализира с глава за 1:0. Майкъл Олисе удари греда за Байерн в 36-ата минута, а четири по-късно Луис Диас и впоследствие Кимих също не успяха да се разпишат, след като вратарят на гостите Грегор Кобел се намеси навреме.

Борусия Дортмунд бе близо до изравнително попадение в 49-ата минута след удар с глава на Юлиан Риерсон, а в 65-ата и Карим Адейеми пропусна шанс за гостите.

Байерн Мюнхен стигна до второто си попадение в 79-ата минута, когато Майкъл Олисе се възползва от грешка в защитата на съперника и отбеляза за 2:0, а малко след влизането си от резервната скамейка Юлиан Бранд намали изоставането на тима от Дортмунд на 1:2 в 84-ата минута, оползотворявайки отличен пас от Риерсон.

В петата минута на добавеното време Кобел предотврати трети гол във вратата си след изстрел на Луис Диас.