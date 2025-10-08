Байерн подготвя нов договор на Хари Кейн

Нападателят на Байерн Мюнхен Хари Кейн ще получи предложение за удължаване на договора. Настоящият контракт на английския национал изтича през 2027 година.

За малко повече от две години Хари Кейн вкара 103 гола в 106 мача, извеждайки Байерн до титлата в Бундеслигата през сезон 2024/2025 - първият голям трофей в неговата кариера. От началото на настоящия сезон формата на Кейн е още по-впечатляваща, като той реализира 18 гола и направи три асистенции в едва 10 мача.