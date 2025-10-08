Байерн подготвя нов договор на Хари Кейн

Нападателят се чувства отлично в гранда от Мюнхен.
Нападателят на Байерн Мюнхен Хари Кейн ще получи предложение за удължаване на договора. Настоящият контракт на английския национал изтича през 2027 година.
За малко повече от две години Хари Кейн вкара 103 гола в 106 мача, извеждайки Байерн до титлата в Бундеслигата през сезон 2024/2025 - първият голям трофей в неговата кариера. От началото на настоящия сезон формата на Кейн е още по-впечатляваща, като той реализира 18 гола и направи три асистенции в едва 10 мача.
"Що се отнася до по-дългото оставане в Байерн, определено бих могъл да си го представя. Преди няколко седмици казах открито, че все още не съм водил подобни разговори с клуба, но бих бил готов да проведа честен разговор. Бих казал, че в момента сме във фантастичен момент и не мисля за нищо друго", каза по-рано тази седмица Кейн.