Байерн се развихри след почивката и вкара пет на Лайпциг

Изумително включване на Майкъл Олисе от резервната скамейка - три асистенции и гол.

Майкъл Олисе
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Байерн Мюнхен стигна до впечатляващ обрат и разгроми РБ Лайпциг с 5:1 като гост в двубой от 18-ия кръг на Бундеслигата, въпреки че първоначално изоставаше в резултата. С успеха баварците събраха 50 точки и увеличиха аванса си на върха в класирането на 11 точки пред втория Борусия Дортмунд. В състава на Байерн се завърна и Джамал Мусиала, който записа първи минути след възстановяване от тежка контузия.

РБ Лайпциг поведе в 20-ата минута чрез бразилеца Ромуло Кардосо и успя да съхрани минималния си аванс до почивката. След подновяването на играта обаче гостите поеха пълен контрол над срещата.

В 50-ата минута Серж Гнабри изравни, възползвайки се от грешка в защитата на домакините, а в 67-ата Хари Кейн донесе пълния обрат след отлично центриране, отбелязвайки своя 21-и гол в шампионата. В 83-ата минута Йонатан Та направи резултата 3:1, а само две минути по-късно Александър Павлович се разписа отблизо след третата асистенция на Майкъл Олисе в мача.

Крайният резултат бе оформен в 88-ата минута, когато Джамал Мусиала асистира на Олисе, който се разписа и сложи точка на убедителния успех за Байерн.

След поражението РБ Лайпциг остава на четвърта позиция с 32 точки, колкото има и Щутгарт, като това бе трета загуба за тима в последните четири мача от първенството.

#Бундеслига 2025/2026 #ФК Байерн Мюнхен #Майкъл Олисе # РБ Лайпциг

