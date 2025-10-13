Байк фест „Гарванец“ се завръща във Врачанския Балкан

На 18 и 19 октомври над село Згориград във Врачанския Балкан ще се проведе едно от най-очакваните събития за любителите на планинското колоездене — „Байк фест Гарванец“.

Фестивалът започва преди години като приятелска среща под името „Ендуро Гарванец“, но днес е едно от най-големите събирания на фенове на карането по екстремни планински терени. Организаторите от „Vratsa Trails“продължават да разширяват мрежата от трудни пътеки, известни сред колоездачите като „БОЧ линии“ – това са дълги, стръмни и технични участъци, пълни с препятствия като камъни, корени и резки завои. Подобни маршрути изискват опит, концентрация и смелост, но носят и най-голямо удоволствие.

Тази година програмата ще бъде още по-разнообразна – освен ендуро каранията, участниците ще могат да се включат и в:

- XC (Cross-Country) маршрути – това са по-дълги трасета с изкачвания и спускания, които изискват издръжливост и техника;

- E-bike маршрути – предназначени за каране с електрически велосипеди, които подпомагат въртенето на педалите при изкачвания и правят преживяването достъпно и за по-начинаещи колоездачи.

Освен каранията, програмата включва практически уроци и съвети от професионалисти, музикално парти и дори нощно спускане на фарове.

Фестът няма състезателен характер – целта му е да събере хората, които обичат планината, скоростта и свободата, и да покаже, че карането по трудни трасета е не просто спорт, а начин на живот.