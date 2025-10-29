Българи в сърцето на ЕЦБ – България с равен глас в еврозоната от януари

Мнозина българи работят в Европейската централна банка и участват в подготовката на решенията, които взима базираната във Франкфурт финансова институция. От началото на следващата година България като 21-ви член на еврозоната ще има равен глас при определянето на паричната политика. Днес и утре месечната среща на ЕЦБ се провежда във Флоренция - данните за растежа и решенията за лихвите се очакват с внимание, защото те са ключов ориентир за икономиките на страните в еврозоната. За първи път телевиизонен екип засне заседание на УС на ЕЦБ - това бяха колегите ни Надя Обретенова и Борис Сотиров. Филмът "България и еврото" е тази вечер от 21.30 по БНТ1.

Това е Асен Лефтеров - българският експерт, участвал в писането на последните шест конвергентни доклада за България. Казва, че след като е регистрирал напредъка на страната ни, днес във фокуса му са финансови системи на други държави. Екипът на "По света и у нас" го пита за нивото на лихвите и ще има ли промяна за българските след 1 януари 26-та.

Асен Лефтеров, гл. юридически съветник, дирекция "Правни услуги", ЕЦБ: "Не би трябвало да има промяна от момента, в който България не е в еврозоната до момента, в който става част от еврозоната. Много от елементите ще бъдат същите като преди."

ЕЦБ говори на български с моите думи, ми казва Жанета Шинкова, която превежда в реално време всички решения на ЕЦБ за сайта на институцията. Разказва ми за интереса на германските колекционери към българското евро.

Жанета Шинкова - главен преводач, дирекция "Комуникации", ЕЦБ: "Вече виждам уебсайтове, на такива колекционери, където усилено се рекламира пакета бъларски евро монети."

Валентина Генева отговаря за това как решенията на ЕЦБ стигат до финансовите институции и до всеки в еврозоната. Срещам я, когато подготвя пресконференция на президента Кристин Лагард.

Валентина Генева - ръководител екип "Дигитални комуникации", ЕЦБ: "Цял един екип стои зад организацията на пресконференцията, така че всеки един има своята роля и допринася за това решенията да бъдат комуникирани, както към пазарите, така и към гражданите на ЕС."

Кадри от заседанието на УС на ЕЦБ можете да видите единствено по БНТ, защото нашият екип е първият, който е допуснат да заснеме минути от септемврийската среща във Франкфурт. Малко недоразумение прави, така че самата Кристин Лагард ни помага в работата.

Кристин Лагард - президент на ЕЦБ: "Добър ден на всички. Приветствам всички членове на 588 среща на Управителен съвет. Добре дошъл на управителя Радев, затова, че се присъедини... Добре, втори дупъл."