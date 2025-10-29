Българи в сърцето на ЕЦБ – България с равен глас в еврозоната от януари

Филмът "България и еврото" е тази вечер от 21.30 по БНТ1
Мнозина българи работят в Европейската централна банка и участват в подготовката на решенията, които взима базираната във Франкфурт финансова институция. От началото на следващата година България като 21-ви член на еврозоната ще има равен глас при определянето на паричната политика. Днес и утре месечната среща на ЕЦБ се провежда във Флоренция - данните за растежа и решенията за лихвите се очакват с внимание, защото те са ключов ориентир за икономиките на страните в еврозоната. За първи път телевиизонен екип засне заседание на УС на ЕЦБ - това бяха колегите ни Надя Обретенова и Борис Сотиров. Филмът "България и еврото" е тази вечер от 21.30 по БНТ1.
Това е Асен Лефтеров - българският експерт, участвал в писането на последните шест конвергентни доклада за България. Казва, че след като е регистрирал напредъка на страната ни, днес във фокуса му са финансови системи на други държави. Екипът на "По света и у нас" го пита за нивото на лихвите и ще има ли промяна за българските след 1 януари 26-та.
Асен Лефтеров, гл. юридически съветник, дирекция "Правни услуги", ЕЦБ: "Не би трябвало да има промяна от момента, в който България не е в еврозоната до момента, в който става част от еврозоната. Много от елементите ще бъдат същите като преди."
ЕЦБ говори на български с моите думи, ми казва Жанета Шинкова, която превежда в реално време всички решения на ЕЦБ за сайта на институцията. Разказва ми за интереса на германските колекционери към българското евро.
Валентина Генева отговаря за това как решенията на ЕЦБ стигат до финансовите институции и до всеки в еврозоната. Срещам я, когато подготвя пресконференция на президента Кристин Лагард.
Валентина Генева - ръководител екип "Дигитални комуникации", ЕЦБ: "Цял един екип стои зад организацията на пресконференцията, така че всеки един има своята роля и допринася за това решенията да бъдат комуникирани, както към пазарите, така и към гражданите на ЕС."
Кадри от заседанието на УС на ЕЦБ можете да видите единствено по БНТ, защото нашият екип е първият, който е допуснат да заснеме минути от септемврийската среща във Франкфурт. Малко недоразумение прави, така че самата Кристин Лагард ни помага в работата.
Кристин Лагард - президент на ЕЦБ: "Добър ден на всички. Приветствам всички членове на 588 среща на Управителен съвет. Добре дошъл на управителя Радев, затова, че се присъедини... Добре, втори дупъл."
Александър Попов - съветник в дирекция "Изследвания", ЕЦБ: "Тези които имат еврото, са в тъмнозелено, тези, които още не са членове на еврозоната, са в светлозелено. Ето България. Предстои скоро да се оцвети в тъмнозелено."