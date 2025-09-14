БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Българин в тройката на супербогатите под 50 години

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Деца
Запази

33 милиардери във Форбс 400

увеличава богатството 500 заможни хора света
Слушай новината

Средната възраст на най-богатите американци в тазгодишния списък Forbes 400 е 70 години. Но все повече млади предприемачи успяват да пробият бариерата от 3,8 млрд. долара.

През 2025 г. списъкът включва 33 милиардери под 50 години. Най-младите 10 са на възраст до 42 години. Ето кои са тримата най-богати в тази група:

Едуин Чен – 38 г. | 18 млрд. долара | Изкуствен интелект
Основател на Surge AI, компания за усъвършенстване на данни за обучение на изкуствен интелект. Притежава 75% дял, оценен на 18 млрд.

Влад Тенев – 38 г. | 5,8 млрд. долара | Финтех
Съосновател и изпълнителен директор на Robinhood – платформа с над 26 млн. акаунта. Роден е в България, Тенев е единственият милиардер в класацията с български корени.

Лукас Уолтън – 38 г. | 39,8 млрд. долара | Walmart
Чрез фонда си Builders Vision инвестира в устойчиви проекти и вече е вложил над 3 млрд. долара.

Останалите в ТОП 10: Едуардо Вивас, Джош Кушнер, Байджу Бхат, Дъстин Московиц, Брайън Вентуро, Марк Зукърбърг, Нейтън Блехарчик.



Последвайте ни

ТОП 24

Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
1
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
2
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Кръстовден е!
3
Кръстовден е!
В очакване на Кръстовден: Вярващи нощуват в местността Кръстова гора
4
В очакване на Кръстовден: Вярващи нощуват в местността Кръстова гора
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
5
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Румъния вдигна два изтребителя F-16 заради дрон, навлязъл във въздушното ѝ пространство
6
Румъния вдигна два изтребителя F-16 заради дрон, навлязъл във...

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
5
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
6
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации

Още от: По света

В Китай изтече най-големият архив с данни от „Великата защитна стена“
В Китай изтече най-големият архив с данни от „Великата защитна стена“
Учени откриха потенциални признаци за древен живот на Марс Учени откриха потенциални признаци за древен живот на Марс
Чете се за: 00:47 мин.
Убиването на хлебарки може да има нежелани последици Убиването на хлебарки може да има нежелани последици
Чете се за: 01:37 мин.
Mладежките протести в Непал продължават Mладежките протести в Непал продължават
Чете се за: 01:22 мин.
24 години след атентата на 11 септември в САЩ 24 години след атентата на 11 септември в САЩ
Чете се за: 00:57 мин.
Франция иска да забрани социалните мрежи за тийнейджърите нощем Франция иска да забрани социалните мрежи за тийнейджърите нощем
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Над 716 000 ученици ще прекрачат училищния праг на 15 септември
Над 716 000 ученици ще прекрачат училищния праг на 15 септември
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
След гонка с полицията: Шофьор без книжка се заби в полицейския участък в Хитрино След гонка с полицията: Шофьор без книжка се заби в полицейския участък в Хитрино
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Жители на квартал "Горубляне" в София протестират с искане за оставка на заместник-кмета Никола Лютов Жители на квартал "Горубляне" в София протестират с искане за оставка на заместник-кмета Никола Лютов
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Правителството е стабилно, заяви Росен Желязков Правителството е стабилно, заяви Росен Желязков
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Тежка катастрофа, при която са загинали двама души, временно...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Автомагистрала "Европа" влиза в експлоатация от днес
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Освен Румъния - Полша отново е вдигнала изтребители заради дронове
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Чете се за: 10:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ