Българин в тройката на супербогатите под 50 години

Средната възраст на най-богатите американци в тазгодишния списък Forbes 400 е 70 години. Но все повече млади предприемачи успяват да пробият бариерата от 3,8 млрд. долара.

През 2025 г. списъкът включва 33 милиардери под 50 години. Най-младите 10 са на възраст до 42 години. Ето кои са тримата най-богати в тази група:

Едуин Чен – 38 г. | 18 млрд. долара | Изкуствен интелект

Основател на Surge AI, компания за усъвършенстване на данни за обучение на изкуствен интелект. Притежава 75% дял, оценен на 18 млрд.

Влад Тенев – 38 г. | 5,8 млрд. долара | Финтех

Съосновател и изпълнителен директор на Robinhood – платформа с над 26 млн. акаунта. Роден е в България, Тенев е единственият милиардер в класацията с български корени.

Лукас Уолтън – 38 г. | 39,8 млрд. долара | Walmart

Чрез фонда си Builders Vision инвестира в устойчиви проекти и вече е вложил над 3 млрд. долара.

Останалите в ТОП 10: Едуардо Вивас, Джош Кушнер, Байджу Бхат, Дъстин Московиц, Брайън Вентуро, Марк Зукърбърг, Нейтън Блехарчик.





