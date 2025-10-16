Българите вече пътуват до Южна Африка без визи!

От 7 октомври 2025 г. българските граждани с обикновен паспорт могат да влизат и да пребивават в Южна Африка до 90 дни без виза – съобщиха от Министерството на външните работи.

Новото правило важи за кратки пътувания – като туризъм, посещения при приятели или бизнес срещи.

Важно уточнение: безвизовият режим не включва обучение, работа, започване на бизнес, медицинско лечение и други дейности, посочени в имиграционния закон на Южна Африка.

Според външното министерство това решение показва силните отношения между България и Южна Африка и ще улесни пътуванията, туризма и контактите между хората от двете страни.

С това ново споразумение българите вече могат да пътуват без виза до над 170 държави по света – доста впечатляващ паспорт, нали?