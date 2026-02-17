БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Чете се за: 00:25 мин.
Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може...
Чете се за: 03:40 мин.
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България бе осъдена от Европейския съд по правата на човека за расистка агресия срещу британец

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази
съдилищата започват работа засилени мерки сигурност
Слушай новината

Европейският съд за правата на човека осъди във вторник България за това, че не е разследвала по адекватен начин расистка агресия срещу британски привърженик, предаде АФП. Тази агресия се е случила на 29 септември 2018 по време на дерби между Левски и ЦСКА на Националния стадион "Васил Левски".

Докато е бил с приятели, Леон Франсоа д'Асиз Кофи, който е британски гражданин, роден през 1970, е бил нападнат от няколко човека и паднал на земята, е получил множество силни удари. Той е получил много травми и се е наложило да претърпи операция на челюстта.

Според него тази атака е била на расистка основа, като той е завел дело в Европейския съд за правата на човека, след като българските власти не са взели съответните мерки, за да предотвратят агресията, и не са провели адекватно разследване на случая.

В становището на съда в Страсбург се заключава, че българските власти са достатъчни, за да защитят населението, но разследването е било неефикасно, като не е позволило да се установят фактите, нито да се установят агресорите. Съдът също е посочил, че властите не са търсили евентуален расистки мотив.

Завелият делото е поискал 100 хиляди евро за морални щети, като съдът му е отредил 18 500. България трябва да плати и разходите по делото, които са на стойност 4500 евро.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата на Валери Андреев
3
Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата...
Повече от 4 часа претърсваха имот на Ивайло Калушев в село Българи
4
Повече от 4 часа претърсваха имот на Ивайло Калушев в село Българи
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие
5
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са...
Жителите на село Българи изразяват притеснения във връзка с полицейската акция и случващото се около Калушев
6
Жителите на село Българи изразяват притеснения във връзка с...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
2
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
3
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
4
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
5
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан"
6
Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан"

Още от: Български футбол

Георги Миланов и Динамо Букурещ обратно към победите в Румъния
Георги Миланов и Динамо Букурещ обратно към победите в Румъния
Равенство за Борислав Рупанов и Гурник Забже в Полша Равенство за Борислав Рупанов и Гурник Забже в Полша
Чете се за: 00:52 мин.
Ясен Петров: Дойдохме с намерението да вземем точки Ясен Петров: Дойдохме с намерението да вземем точки
Чете се за: 01:30 мин.
Тодор Симов: Изпитваме затруднения, когато съперникът се затваря Тодор Симов: Изпитваме затруднения, когато съперникът се затваря
Чете се за: 01:05 мин.
Ботев Враца и Добруджа не се победиха в двубой без голове Ботев Враца и Добруджа не се победиха в двубой без голове
Чете се за: 01:17 мин.
Ботев Пд се раздели с Димитър Димитров Ботев Пд се раздели с Димитър Димитров
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Президентът Йотова ще приеме утре кандидата за служебен премиер Андрей Гюров
Президентът Йотова ще приеме утре кандидата за служебен премиер...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
"Животът ми е в опасност": Пред БНТ говори съседът на Калушев след разпита в полицията "Животът ми е в опасност": Пред БНТ говори съседът на Калушев след разпита в полицията
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Делото "Сияна": Какви са мотивите за искане на по-лека мярка за шофьора? Делото "Сияна": Какви са мотивите за искане на по-лека мярка за шофьора?
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която блокираше изцяло пътя Велинград-Сърница Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която блокираше изцяло пътя Велинград-Сърница
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Очаква ли се днес в Шумен отново да има вода?
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Тръмп: Украйна да седне на масата за преговори, и то бързо
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Криза със сметосъбирането в Куба заради американската блокада на...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ