България без Йордан Минчев и Брандън Йънг до края на предварителните квалификации

Новината потвърди селекционерът Росен Барчовски.
Българският национален отбор за мъже няма да разчита на двама от своите основни играчи в оставащите 2 мача от предварителните квалификации за световното първенство в Катар през 2027 година. На линия за българите повече няма да бъдат Йордан Минчев и Брандън Йънг. Минчев имаше разрешение от своя нов отбор – Кемниц, да играе само в първите 2 среши, докато Йънг получи контузия.
Новината за състоянието на американеца с български паспорт призна селекционерът Росен Барчовски след поражението срещу Нидерландия със 70:81. Гардът е получил разтежение, което почти ще го извади за остатъка от пресявките.
„Брандън получи разтежение на бедрото, опитахме се да го върнем. На полувремето се опита да се подготви и да играе, но не може и най-вероятно няма да може до края. Съставът е от 14 души, в момента оставаме без Брандън Йънг и Йордан Минчев“, заяви Барчовски.