България без Йордан Минчев и Брандън Йънг до края на предварителните квалификации

Българският национален отбор за мъже няма да разчита на двама от своите основни играчи в оставащите 2 мача от предварителните квалификации за световното първенство в Катар през 2027 година. На линия за българите повече няма да бъдат Йордан Минчев и Брандън Йънг. Минчев имаше разрешение от своя нов отбор – Кемниц, да играе само в първите 2 среши, докато Йънг получи контузия.

Новината за състоянието на американеца с български паспорт призна селекционерът Росен Барчовски след поражението срещу Нидерландия със 70:81. Гардът е получил разтежение, което почти ще го извади за остатъка от пресявките.