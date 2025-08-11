България допусна трета загуба на световното първенство по волейбол за жени до 21 г.

Япония победи България с 3:0 (25:9, 25:17, 25:12) гейма на световното първенство по волейбол за жени под 21 години в Индонезия.

Първите две точки в мача бяха за българките. Геймът вървеше напълно равностойно до 18:16 в полза на Япония. Последваха пет поредни точки на азиатките. Българките спасиха един от геймболите на Япония, но той стигна само до 19:25.

Във втората част азиатките доминираха от рано - 8:3. Реалностите показваха, че японките правят по-дълги серии. Частта завърши 25:17.

Много бързо японките наложиха доминация и в третия сет, повеждайки с 3:0. Най-близо България се приближи до 5:7, когато изцяло инициативата взе съперникът. Резултатът набъбна до 16:9, а после до 20:11. Слабият край на мача донесе още само една точка за България. Япония спечели с 25:12.

За отбора, воден от Драган Нешич, това е трето поражение на турнира. Преди това тимът загуби от Бразилия с 0:3 и от Чили с 2:3. Последният мач от групата е утре срещу Тайланд от 12:00 часа. България е на четвърто място, което дава възможност за място в осминафиналите.