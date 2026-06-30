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България допусна втора загуба на европейското първенство по баскетбол на колички

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Спорт
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Националите отстъпиха на Израел с 40:65 в груповата фаза на Дивизия Б и ще търсят първи успех срещу Словения

България допусна втора загуба на европейското първенство по баскетбол на колички
Снимка: БТА
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Националният отбор на България по баскетбол на колички записа второ поражение на европейското първенство, Дивизия Б, което се провежда в Хърватия. В двубой от група А българският тим отстъпи пред Израел с 40:65.

През първото полувреме националите играха равностойно със своя съперник и не позволиха на израелците да натрупат сериозна преднина. След почивката обаче Израел повиши темпото, изгради аванс от 15 точки и до края контролираше развоя на срещата.

Най-резултатен за България беше Ясин Ташдемир с 16 точки и 12 борби. Антон Фиков добави 14 точки, а Рамазан Йоксюз завърши с 9 точки, 14 борби и 7 асистенции.

След поражението българският състав е с баланс от две загуби в група А. Следващият мач на националите е на 1 юли срещу Словения, като срещата започва в 12:15 часа.

#европейско първенство по баскетбол на колички в Хърватия, Дивизия Б #национален отбор на България по баскетбол на колички

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