България допусна втора загуба на европейското първенство по баскетбол на колички

Националният отбор на България по баскетбол на колички записа второ поражение на европейското първенство, Дивизия Б, което се провежда в Хърватия. В двубой от група А българският тим отстъпи пред Израел с 40:65.

През първото полувреме националите играха равностойно със своя съперник и не позволиха на израелците да натрупат сериозна преднина. След почивката обаче Израел повиши темпото, изгради аванс от 15 точки и до края контролираше развоя на срещата.

Най-резултатен за България беше Ясин Ташдемир с 16 точки и 12 борби. Антон Фиков добави 14 точки, а Рамазан Йоксюз завърши с 9 точки, 14 борби и 7 асистенции.

След поражението българският състав е с баланс от две загуби в група А. Следващият мач на националите е на 1 юли срещу Словения, като срещата започва в 12:15 часа.