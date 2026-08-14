България е без съдия в многобоя при жените на световния шампионат по художествена гимнастика

България ще бъде без съдия в многобоя при жените на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт.

Християна Тодорова не попадна сред изтеглените рефери по време на жребия.

Трикратната световна шампионка и вицепрезидент на Българската федерация по художествена гимнастика Мария Петрова и днес ще бъде супервайзер на топка и лента, на трудност с тяло.

На финала в многобоя при жените България ще бъде представена от световната и европейска вицешампионка Стилияна Николова. Тя ще играе във втората група от 19.30 часа българско време с трети стартов номер и ще започне с бухалки.

Призьорките в многобоя ще получат и квоти за своите национални федерации за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

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