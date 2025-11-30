България е световен шампион в естетическата групова гимнастика

В Самоков нашите момичета изиграха невероятно силно и спечелиха титлата с 58.700 точки. Карина Нейкова, Сияна Табакова, Христиана Ковачева, Виктория Берова, Яна Стайкова, Мария Мехлемова и Катрин Тасева показаха синхрон, стил и огромен характер и за втори път след 2022 г. стъпиха на върха на света. Втори завърши отборът Мадона, а трети - финландският Минетит.

Голямата радост продължи и при девойките. Българският отбор спечели бронз с резултат 54.650 точки и доказa, че бъдещето на спорта е в сигурни ръце. В световното първенство участваха 77 отбора, а следващият голям форум ще бъде през 2026 г. в Осака, Япония.