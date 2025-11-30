БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Националният отбор на България за жени е световен шампион...
Чете се за: 03:20 мин.
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част...
Чете се за: 02:00 мин.
На Коледа - със сняг или без?
Чете се за: 01:50 мин.
Росен Желязков: Ако оттеглим Бюджета, трябва да влезем в...
Чете се за: 02:32 мин.
Доматите и краставиците все по-скъпи
Чете се за: 01:37 мин.
Без автомобили първа и втора категория в центъра на София
Чете се за: 01:30 мин.
Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да...
Чете се за: 04:00 мин.

България е световен шампион в естетическата групова гимнастика

Чете се за: 00:52 мин.
Деца
Естетическа гимнастика България
Снимка: БТА
В Самоков нашите момичета изиграха невероятно силно и спечелиха титлата с 58.700 точки. Карина Нейкова, Сияна Табакова, Христиана Ковачева, Виктория Берова, Яна Стайкова, Мария Мехлемова и Катрин Тасева показаха синхрон, стил и огромен характер и за втори път след 2022 г. стъпиха на върха на света. Втори завърши отборът Мадона, а трети - финландският Минетит.

Голямата радост продължи и при девойките. Българският отбор спечели бронз с резултат 54.650 точки и доказa, че бъдещето на спорта е в сигурни ръце. В световното първенство участваха 77 отбора, а следващият голям форум ще бъде през 2026 г. в Осака, Япония.

Цолов влиза в F2 със силен старт: 7-ми в Катар
Цолов влиза в F2 със силен старт: 7-ми в Катар
Последните три мача от 17-ия кръг на България са днес Последните три мача от 17-ия кръг на България са днес
Чете се за: 00:20 мин.
Цолов трети до финала, но избутан от трасето Цолов трети до финала, но избутан от трасето
Чете се за: 01:30 мин.
Радослав Росенов направи история - четвърта европейска титла до 23 години! Радослав Росенов направи история - четвърта европейска титла до 23 години!
Чете се за: 00:52 мин.
Силен старт за биатлонистките ни на Световната купа Силен старт за биатлонистките ни на Световната купа
Чете се за: 00:52 мин.
Баскетболните ни национали спечелиха срещу Армения Баскетболните ни национали спечелиха срещу Армения
Чете се за: 00:22 мин.

Преди второ четене: Преработен или изцяло нов бюджет за 2026?
Преди второ четене: Преработен или изцяло нов бюджет за 2026?
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Финансова грамотност: Защо е важно да знаем как да боравим с парите? Финансова грамотност: Защо е важно да знаем как да боравим с парите?
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Преговори за мир: Украйна и САЩ започнаха нови мирни разговори Преговори за мир: Украйна и САЩ започнаха нови мирни разговори
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Отменено е частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Без договор от утре: Още три столични района остават без...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Мерки срещу туристическия наплив в Амстердам: Общината увеличава...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Картина на Рубенс, смятана за изгубена, е продадена за 2,3 милиона...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
