БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Националният отбор на България за жени е световен шампион...
Чете се за: 03:20 мин.
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част...
Чете се за: 02:00 мин.
На Коледа - със сняг или без?
Чете се за: 01:50 мин.
Росен Желязков: Ако оттеглим Бюджета, трябва да влезем в...
Чете се за: 02:32 мин.
Доматите и краставиците все по-скъпи
Чете се за: 01:37 мин.
Без автомобили първа и втора категория в центъра на София
Чете се за: 01:30 мин.
Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да...
Чете се за: 04:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Цолов влиза в F2 със силен старт: 7-ми в Катар

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Деца
Запази
никола цолов спечели квалификацията гран великобритания формула
Слушай новината

Никола Цолов направи впечатляващ дебют във Формула 2 и завърши на 7-о място в Гран при на Катар. Българският пилот на Campos Racing започна първия си уикенд в шампионата с много силно каране и дори беше на крачка от подиум още в първото състезание.

В съботния старт Цолов държеше третата позиция почти до финала, но беше избутан от съперник и завърши десети. В неделя той потегли седми и кара стабилно през цялата дистанция. Получи наказание от 5 секунди за нарушение при безопасността и временно падна до десета позиция, но в края направи три изпреварвания и си върна седмото място.

Така Никола взима първите си шест точки във Формула 2 - още в дебютното си състезание. Той ще кара целия сезон 2026 с Campos, след като през миналата година беше в Формула 3.

Победител стана Виктор Мартен (ART Grand Prix, Франция). Втори е Леонардо Форнароли, който вече е шампион в първия си сезон във Формула 2, както беше и във Формула 3 през 2024 г.

Последвайте ни

ТОП 24

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Протест срещу руския посланик Елеонора Митрофанова в Стара Загора
2
Протест срещу руския посланик Елеонора Митрофанова в Стара Загора
Андреевден е!
3
Андреевден е!
Експеримент: КЕВР ще плаща на битови потребители, за да ползват ток от свободния пазар
4
Експеримент: КЕВР ще плаща на битови потребители, за да ползват ток...
Националният отбор на България за жени е световен шампион по естетическа групова гимнастика
5
Националният отбор на България за жени е световен шампион по...
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
6
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
4
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
6
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато

Още от: Спорт

България е световен шампион в естетическата групова гимнастика
България е световен шампион в естетическата групова гимнастика
Последните три мача от 17-ия кръг на България са днес Последните три мача от 17-ия кръг на България са днес
Чете се за: 00:20 мин.
Цолов трети до финала, но избутан от трасето Цолов трети до финала, но избутан от трасето
Чете се за: 01:30 мин.
Радослав Росенов направи история - четвърта европейска титла до 23 години! Радослав Росенов направи история - четвърта европейска титла до 23 години!
Чете се за: 00:52 мин.
Силен старт за биатлонистките ни на Световната купа Силен старт за биатлонистките ни на Световната купа
Чете се за: 00:52 мин.
Баскетболните ни национали спечелиха срещу Армения Баскетболните ни национали спечелиха срещу Армения
Чете се за: 00:22 мин.

Водещи новини

Преди второ четене: Преработен или изцяло нов бюджет за 2026?
Преди второ четене: Преработен или изцяло нов бюджет за 2026?
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Финансова грамотност: Защо е важно да знаем как да боравим с парите? Финансова грамотност: Защо е важно да знаем как да боравим с парите?
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Преговори за мир: Украйна и САЩ започнаха нови мирни разговори Преговори за мир: Украйна и САЩ започнаха нови мирни разговори
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Отменено е частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Без договор от утре: Още три столични района остават без...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Мерки срещу туристическия наплив в Амстердам: Общината увеличава...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Картина на Рубенс, смятана за изгубена, е продадена за 2,3 милиона...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ