Цолов влиза в F2 със силен старт: 7-ми в Катар

Никола Цолов направи впечатляващ дебют във Формула 2 и завърши на 7-о място в Гран при на Катар. Българският пилот на Campos Racing започна първия си уикенд в шампионата с много силно каране и дори беше на крачка от подиум още в първото състезание.

В съботния старт Цолов държеше третата позиция почти до финала, но беше избутан от съперник и завърши десети. В неделя той потегли седми и кара стабилно през цялата дистанция. Получи наказание от 5 секунди за нарушение при безопасността и временно падна до десета позиция, но в края направи три изпреварвания и си върна седмото място.

Така Никола взима първите си шест точки във Формула 2 - още в дебютното си състезание. Той ще кара целия сезон 2026 с Campos, след като през миналата година беше в Формула 3.

Победител стана Виктор Мартен (ART Grand Prix, Франция). Втори е Леонардо Форнароли, който вече е шампион в първия си сезон във Формула 2, както беше и във Формула 3 през 2024 г.