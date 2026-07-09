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България и Сърбия подписаха меморандум за новия ГКПП „Калотина 2“ – „Градина 2“

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България и Сърбия подписаха меморандум за новия ГКПП „Калотина 2“ – „Градина 2“
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Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи на Република Сърбия Ивица Дачич подписаха междуправителствен меморандум за откриване на нов съвместен гранично-пропускателен пункт „Калотина 2“ – „Градина 2“. Целта на проекта е да се облекчи значително граничният трафик, да се улесни преминаването на гражданите и бизнеса и да се подобри транспортната свързаност между България и Сърбия. Над 5 450 000 лица и повече от 1 920 000 моторни превозни средства са преминали през ГКПП „Калотина“ миналата година.

Министър Демерджиев акцентира върху необходимостта от съвместни действия за развитие и модернизиране на граничните контролно-пропускателни пунктове между двете държави. По думите му границата следва да гарантира сигурността, без да създава излишни затруднения за гражданите и бизнеса.

„Добре ще е заедно да определим кои ще са следващите пунктове, които да обновим”, предложи той и подчерта необходимостта от по-активен и редовен диалог между двете държави. „Ние можем да си говорим и без преводач, но не си говорим достатъчно често“, допълни министър Демерджиев.

„За нас тази граница е много важна – тя трябва да бъде проходима за гражданите и стоките, но същевременно добре защитена, за да не се допускат незаконни дейности“, заяви заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи на Република Сърбия Ивица Дачич.

В рамките на визитата двамата министри проведоха двустранна среща. От сръбска страна в нея участва и министърът без портфейл, отговарящ за развитието на общините, и съпредседател на Смесената междуправителствена комисия между България и Сърбия Новица Тончев.

Сред основните теми на разговорите бяха развитието на пограничните райони, гарантирането на сигурността и възможностите за съвместни действия за противодействие на нелегалната миграция. Обсъдени бяха и въпроси, свързани с българското национално малцинство в Република Сърбия и защитата на правата на нашите сънародници.

„Отношенията между България и Сърбия са добри, но разполагат със значителен потенциал за развитие“, заяви министър Демерджиев и подчерта наличието на политическа воля за задълбочаване на двустранното сътрудничество. „Ние сме близки народи и близки държави. Имаме обща история и можем да открием много общи интереси както за настоящето, така и за бъдещето. Когато вие спечелихте „Евровизия“, ние се радвахме така, сякаш победата беше наша“, заяви министър Дачич.

Снимки: БТА

От българска страна в срещата участваха още изпълняващият функциите главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов, директорът на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ главен комисар Мартин Златков, директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов, както и посланикът на Република България в Република Сърбия Ангел Ангелов.

#Калотина 2 #Сърбия #граничен пункт #България

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