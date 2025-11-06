БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Общественият съвет за Националната детска болница подава...
България и Северна Македония подписват споразумение за нов железопътен тунел

релси - влак - БДЖ
Снимка: БТА
Днес на жп гара „Гюешево“ министрите на транспорта на България и Северна Македония – Гроздан Караджов и Александър Николоски – ще подпишат споразумение за изграждането на трансграничен железопътен тунел между двете държави.

Проектът е част от стратегическия коридор „Западни Балкани – Източно Средиземноморие“ и европейския транспортен коридор VIII. Тунелът ще бъде с дължина около 2,4 – 2,5 километра, като приблизително половината ще се намира на територията на България.

Основната цел е да се изгради липсващата железопътна връзка между България и Северна Македония и да се улесни движението на хора и стоки между Черно море и Адриатическо море.

Това е важна стъпка към по-добра свързаност на региона и по-бърз транспорт между двете страни.

