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България намери верните отговори в трилър срещу Канада

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Селекцията на Джанлоренцо Бленджини мина по трудния път, за да пречупи канадците в Лигата на нациите.

българия канада лига нациите
Снимка: volleyballworld.com
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Българският национален отбор преболедува грешния ход, допуснат срещу Словения преди два дни в Лигата на нациите. Действащите вицесветовни шампиони надделяха над Канада с 3:2 (25:27, 25:22, 21:25, 25:18, 15:11) в среща №3 от втората седмица в Група 6, изиграна в "Стожице Арена", Любляна.

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини, можеше да заслужи успеха доста по-лесно, тъй като демонстрира характерната непостоянност в част от геймовете, в които загуби солидни разлики в геймовете и допусна изоставане от 1:2. Все пак българите показаха характер, а в тайбрека определено взеха по-добрите решения срещу състава, воден от Дейниъл Люис, нанасяйки му четвърто поредно поражение в турнира.

"Лъвовете" се намират на деветото място във временното класиране с четири победи, три загуби и 11 точки. От своя страна канадците се намират на незавидната 15-та позиция с 1 успех, 6 поражения и 7 точки. Утре (неделя) България ще спори с Украйна в последния си мач на словенска земя от 14:30 часа, докато Канада ще има за съперник Бразилия 3 часа по-късно.


Разнообразието в нападение и на сервис доведоха до ранно водачество за символичните домакини. Канадците трудно намираха аргументи да отговорят, а Симеон Николов разпределяше добре и българите поведоха с 6 точки. Символичните гости имаха какво да покажат на посрещане и редуцираха изоставането си до точка, след това върнаха изцяло интригата за 23:23. Последваха още равенства, но при 25:25 „кленовите листа“ довършиха обрата и измъкнаха гейма с две поредни точки.

Подобно на дебютната част, втората също стартира на висота за „лъвовете“, които не се нуждаеха от много време отново да се откъснат с 6 точки чрез по-добри решения, особено в нападение. Канадският отбор за пореден път отговори с помощта на доброто посрещане и солиден начален удар, за да постави равенството на таблото при 16:16. Последваха добри взаимодействия между Александър и Симеон Николови, като усилията на двамата върнаха нужната увереност на „трикольорите“, които си 4-точковя актив и затвориха втория гейм с 25:22.

Отборът от Северна Америка сервираше солидно на старта на третата част, в която взимането на аванс от 3 точки се оказа лесна задача. Блокадата също заработи за канадците и преднината им придоби 5-точково изражение. Заставането на начален удар на Симеон Николов предостави възможността на българския тим да постави равенството на таблото. Паритетът на таблото се запази до 21:21, след което „кленовите листа“ напомниха за себе си на блокада и с 4 поредни точки се пребориха за 25:21.

Символичните домакини поставиха силно начало на четвъртия гейм, взимайки разлика от 3 точки. Канадският отбор се обърна към началния удар и това даде ефект, тъй като поредното равенство бе факт. Силното включване на Денислав Бърдаров от пейката и взаимодействията на Симеон Николов направиха така, че българите да намерят пътя към едноличното водачество, което се материализира в 5 точки. Канадският отбор се опита да обърка сметките отново на своя съперник, но Симеон Николов показа, че асовете му са запазена марка и „лъвовете“ сложиха край на частта с 25:18.

Именно нова наказателна акция, дело на по-малкия от братята Николови на начален удар, окрили „трикольорите“ да поведат с 4:0 за начало на петия заключителен гейм. Канадците нямаха намерение да развяват бялото знаме, като отговориха подобаващо на въпросния елемент и се доближиха само до точка, като последният път това се случи при 10:11. Бърдаров напомни отговори с успешна атака и ас, а Александър Николов сложи точка на спора при 15:11 в полза на актуалните вицесветовни шампиони.

Както по традиция, Александър Николов демонстрира своя арсенал, повеждайки българите към успеха със своите 25 точки. Аспарух Аспарухов го последва с12, Денислав Бърдаров и Алекс Грозданов забиха по 11.

Шерън Върнън-Еванс отговори с 18 точки за канадците. Джаксън Хауи приключи с 12.

#Волейболна Лига на нациите за мъже 2026 #Национален отбор на Канада по волейбол #Български национален отбор по волейбол за мъже

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