България направи първа тренировка на терен в Индонезия

от БНТ
Спорт
Мартин Минчев пропусна заниманието заради контузия.

Български национален отбор по футбол за мъже
Снимка: Startphoto.bg
Българският национален отбор по футбол направи първа тренировка на индонезийска земя преди началото на турнира „FIFA Series 2026“, който за „лъвовете“ започва с мач със Соломоновите острови на 27-и март от 10.30 часа българско време.

Тимът на България най-напред излезе да огледа централния терен на стадион „Гелор Бинг Карна“, а след това се премести на помощно игрище „Е“, където проведе занимание малко над един час.

Единственият български футболист, който не взе участие, е нападателят на полския Краковия (Краков) Мартин Минчев, който има проблем с аддуктора на левия крак. Състоянието му обаче не е сериозно, но няма да вземе участие в първата среща със скромния тим от зона Океания. Селекционерът Александър Димитров призна, че очаква Минчев да се възстанови до дни и във втората среща на 30-и март да бъде на линия.

Заниманието започна с лек крос и разиграване в квадрати, след което Александър Димитров събра футболистите в центъра и им говори около 4-5 минути. Веднага след това футболистите се наредиха в коридори за спринтова работа и друга аеробна работа.

Отборът пристигна вчера след 15 часа и 25 минути полет, като веднага играчите влязоха във фитнеса и направиха възстановяване в басейн. В дните преди заминаването за Индонезия поради травми отпаднаха Алекс Петков и Кристиан Димитров, а поради лични причини Илия Груев и Лукас Петков.

Утре отборът отново ще има една тренировка с начало 16:00 часа местно време, като тя ще бъде на стадион „Соемантри“ в друга част на Джакарта, на около 40 минути от стадион „ГБК“, където пък Александър Димитров ще даде пресконференция.

Гледайте срещата България – Соломонови острови в петък, 27 март, от 10:30 часа пряко по БНТ 3 и ТУК. Студийната програма започва в 10:00 часа.

