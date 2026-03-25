БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

От Нова Зеландия са съгласни да играят срещу Иран на Мондиал 2026 извън САЩ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Новозеландските национали смятат, че иранците са си заслужили класирането на световното.

Слушай новината

Футболните национали на Нова Зеландия са съгласни да изиграят мача си с Иран на Световното първенство извън територията на САЩ, съобщава агенция Ройтерс.

Иран беше една от първите нации, класирали се за Мондиал 2026, но участието на тима е под въпрос от началото на конфликта в Близкия Изток в края на февруари. Трите мача на отбора в групите на Мондиал 2026 са насрочени на стадиони в САЩ, а специално този с Нова Зеландия е в Лос Анджелис. Федерацията на Иран обаче заплашва с бойкот и не иска да играе футбол на американска земя.

Новозеландският национал Райън Томас заяви, че Иран си е заслужил правото да играе на Мондиал 2026 и че неговите съотборници не се притесняват от шума, който се вдига около участието на тима от Близкия изток на турнира.

"Те са си заслужили да играят. От наша страна няма никакъв проблем да ги срещнем в Канада или Мексико. За мен лично няма голямо значение", каза Томас, цитиран от Ройтерс. Той и неговите съотборници ще бъдат базирани в Сан Диего, Калифорния, а от там пътят до мексиканската граница е кратък.

Крилото Коста Барбарусес добави: "Нека решат хората, които отговарят за тези неща. Това изобщо не пречи на подготовката ни и не виждам причина да не изиграем мача в Мексико".

#Национален отбор на Нова Зеландия по футбол #Национален отбор на Иран по волейбол за мъже #Мондиал 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ