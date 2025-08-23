България открива кампанията си на световното първенство по волейбол за жени срещу Канада

Волейболистките от женския национален отбор на България стартират кампанията си на световното първенство, което се провежда в Тайланд.

Националките ни се изправят срещу Канада в 12:00 ч. б.в. в Накхон Ратчасима.

Селекцията на Антонина Зетова е в група Е на Мондиала заедно с Турция и Испания.

"Лъвиците" срещат съперника за трети път тази година. Двата отбора се изправиха един срещу друг първо в Лигата на нациите, където северноамериканките победиха с 3:2 гейма. Въпреки това, нашите момичета показаха страхотен характер и демонстрираха потенциала си. Това бе и официалният дебют на Антонина Зетова на поста старши треньор на тима.

Втората среща на родните представителки с канадките бе преди броени дни, на престижния турнир "Austiger Cup" в Шънджън (Китай). Българските националки записаха успех в пет гейма, а ден по-рано пък бяха на косъм от успех срещу Нидерландия (2:3 гейма).

В Шънджън българките изиграха още един двубой - срещу тима на Сърбия, който е действащ световен шампион. Западните ни съседки победиха с 3:1 гейма.

На Мондиала съставът ни ще бъде воден от нов капитан - Христина Вучкова. Тя заменя Елица Атанасийевич, която няма да играе на форума и вече започна подготовка с новия си клубен отбор.

В азиатската страна своя дебют вероятно ще направят и четири от световните шампионки, които триумфираха с титлата на шампионата под 19 години - Димана Иванова (разпределител), Виктория Нинова (либеро), Калина Венева (посрещач) и Дарина Нанева (централен блокировач).