Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева...
България открива кампанията си на световното първенство по волейбол за жени срещу Канада

Спорт
Двубоят е днес от 12:00 ч. българско време.

България открива кампанията си на световното първенство по волейбол за жени срещу Канада
Волейболистките от женския национален отбор на България стартират кампанията си на световното първенство, което се провежда в Тайланд.

Националките ни се изправят срещу Канада в 12:00 ч. б.в. в Накхон Ратчасима.

Селекцията на Антонина Зетова е в група Е на Мондиала заедно с Турция и Испания.

"Лъвиците" срещат съперника за трети път тази година. Двата отбора се изправиха един срещу друг първо в Лигата на нациите, където северноамериканките победиха с 3:2 гейма. Въпреки това, нашите момичета показаха страхотен характер и демонстрираха потенциала си. Това бе и официалният дебют на Антонина Зетова на поста старши треньор на тима.

Втората среща на родните представителки с канадките бе преди броени дни, на престижния турнир "Austiger Cup" в Шънджън (Китай). Българските националки записаха успех в пет гейма, а ден по-рано пък бяха на косъм от успех срещу Нидерландия (2:3 гейма).

В Шънджън българките изиграха още един двубой - срещу тима на Сърбия, който е действащ световен шампион. Западните ни съседки победиха с 3:1 гейма.

На Мондиала съставът ни ще бъде воден от нов капитан - Христина Вучкова. Тя заменя Елица Атанасийевич, която няма да играе на форума и вече започна подготовка с новия си клубен отбор.

В азиатската страна своя дебют вероятно ще направят и четири от световните шампионки, които триумфираха с титлата на шампионата под 19 години - Димана Иванова (разпределител), Виктория Нинова (либеро), Калина Венева (посрещач) и Дарина Нанева (централен блокировач).

