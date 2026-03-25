България попадна в четвърта урна преди жребия за втория етап на квалификациите за Евробаскет при жените

Жребият ще се проведе на 31 март.

Женският национален отбор на България по баскетбол попадна в последната, четвърта урна преди жребия за втория етап на квалификациите за следващото европейско първенство през 2027 година.

Националките са в компанията на Израел, Люксембург, Нидерландия, Дания и Австрия.

Това се случи след последната актуализация на световната ранглиста на Международната федерация по баскетбол (ФИБА) при жените. Церемонията ще се проведе в Дома на баскетбола в Ми, Швейцария, във вторник, 31 март.

Общо 17 отбора преодоляха първия кръг на пресявките, към които се присъединиха седем тима от квалификационните турнири за Световното първенство през 2026-а.

Разпределение за жребия:

Урна 1: Франция, Испания, Германия, Сърбия, Италия, Турция
Урна 2: Чехия, Унгария, Великобритания, Словения, Черна гора, Гърция
Урна 3: Словакия, Латвия, Хърватия, Португалия, Украйна, Плоша
Урна 4: Израел, Люксембург, Нидерландия, Дания, България, Австрия

При жребия съставите ще бъдат разделени на шест групи от по четири, като два прозореца ще се проведат през ноември 2026-а и февруари 2027 година. Съдомакините на Евробаскет 2027 за жени Белгия, Финландия, Литва и Швеция ще продължат участието си в група H паралелно с останалите срещи от втория етап.

Във вторник ще се проведе и жребият за първия кръг на предварителните квалификации за Евробаскет 2029 за жени, в който ще бъдат включени 10-те участващи отбора, които не се класираха за втората фаза на пресявките за шампионата през 2027-а.

Свързани статии:

Жребият за втория етап на евроквалификациите при жените ще се проведе на 31 март
Квалификациите ще се подновят през ноември тази година.
Чете се за: 01:37 мин.
ТОП 24

Концерт от турне за над 250 000 евро на Иво Аръков в Париж пред почти празна зала
1
Концерт от турне за над 250 000 евро на Иво Аръков в Париж пред...
Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
2
Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
КЕВР се опасява от рязко повишение на цените на газа, парното и тока от юли
3
КЕВР се опасява от рязко повишение на цените на газа, парното и...
Берое се наложи над ЦСКА и изравни четвъртфиналната серия
4
Берое се наложи над ЦСКА и изравни четвъртфиналната серия
Близо 1,5 млн. фалшиви евро са открити при съвместна операция на българската и румънската полиция
5
Близо 1,5 млн. фалшиви евро са открити при съвместна операция на...
Празнуваме Благовещение
6
Празнуваме Благовещение

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
2
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
3
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
4
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
5
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
6
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София

Още от: Баскетбол

Джа Морант пропуска остатъка от сезона в НБА
Джа Морант пропуска остатъка от сезона в НБА
Шарлът разби Сакраменто в НБА Шарлът разби Сакраменто в НБА
Чете се за: 02:45 мин.
Макаби изненада Фенербахче в Евролигата Макаби изненада Фенербахче в Евролигата
Чете се за: 02:45 мин.
Везенков над всички, но Олимпиакос капитулира срещу Валенсия Везенков над всички, но Олимпиакос капитулира срещу Валенсия
Чете се за: 04:22 мин.
Черно море сътвори шоу срещу Левски Черно море сътвори шоу срещу Левски
Чете се за: 03:37 мин.
Плейофите в женското баскетболно първенство започват на 3 април Плейофите в женското баскетболно първенство започват на 3 април
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Активираха мярката за компенсации за високите цени на горивата
Активираха мярката за компенсации за високите цени на горивата
Чете се за: 04:02 мин.
Общество
С 25% се повишиха цените на билетите от Пловдив до София заради цените на горивата С 25% се повишиха цените на билетите от Пловдив до София заради цените на горивата
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Арестуваха бивш общински съветник в Пловдив по подозрение за купуване на гласове (СНИМКИ) Арестуваха бивш общински съветник в Пловдив по подозрение за купуване на гласове (СНИМКИ)
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Учебен или присъствен ще е 20 април? Учебен или присъствен ще е 20 април?
Чете се за: 01:30 мин.
Сигурност и правосъдие
Регионалният министър: Резултатите от анализа на финансовото...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Петьо Петров - Еврото не е в Сърбия
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
САЩ изпратили на Иран мирен план от 15 точки, Техеран: Тръмп...
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Повдигнаха обвинение на задържаните за 1,2 млн. фалшиви евро
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
