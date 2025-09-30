България посреща националите ни по волейбол

БНТ ще покаже всички събития от посрещането на националния отбор през целия ден
България очаква прибирането на националите ни по волейбол след триумфа на световното първенство във Филипините. Сребърните ни медалисти от Мондиала се прибират у нас днес.
Националите ще бъдат посрещнати със специална церемония на площад "Св. Александър Невски" в София. Събитието е организирано от Българската федерация по волейбол и Столичната община.
БНТ ще ви покаже всички събития от посрещането на националния ни отбор през целия ден. От 10:00 ч. започва специалното ни студио "Триумфът на "лъвовете" с водещи Тереза Мутафчиева и Илиян Енев, посветено на пристигането на националния ни отбор по волейбол.
От 17:30 ч. БНТ 1 ще излъчи на живо от площад "Св. Александър Невски" тържественото събитие за посрещането на сребърните медалисти и ще направи зрителите съпричастни с емоциите след историческия успех на световното първенство във Филипините.
А от 19:30 ч. по БНТ 1 гледайте филма за Александър Николов "Волейболно ДНК", част от поредицата "Спортните таланти на България".
