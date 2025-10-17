БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Чете се за: 03:02 мин.
Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България поведе в класирането в двете категории на балканското по олимпийско таекуондо

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

Родните дисциплини спечелиха общо 57 медала в дисциплината спаринг за младежи и кадети.

България поведе в класирането в двете категории на балканското по олимпийско таекуондо
Слушай новината

Отличен старт за България на започналото вчера в град Дупница балканско първенство по олимпийско таекуондо. Общо 57 медала спечелиха родните представители в дисциплината спаринг за младежи и кадети, което отреди първото място в генералното класиране в двете категории.

При младежите българските таекуондисти завоюваха общо 7 златни, 6 сребърни и 9 бронзови отличия, а при кадетите - 11 златни, 9 сребърни и 15 бронзови медали.

Балканското първенство беше официално открито днес в спортната зала в Дупница. Участие в шампионата на Балканския полуостров взимат над 1200 състезатели от 13 държави, а надпреварата ще продължи до 19 октомври.

След балканското първенство, следващото голямо събитие е световното първенство по таекуондо за мъже и жени, което стартира на 23 октомври в Китай. Националният отбор на България вече е там и провежда своята подготовка заедно с националните отбори на Йордания, Саудитска Арабия, Тунис и Великобритания.

Свързани статии:

Зам.-министър Стоян Андонов откри Балканското първенство по олимпийско таекуондо в Дупница
Зам.-министър Стоян Андонов откри Балканското първенство по олимпийско таекуондо в Дупница
Балканското първенство се провежда от 16 до 17 октомври с участието...
Чете се за: 01:27 мин.
#Балканско първенство по олимпийско таекуондо в Дупница #таекуондо

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
1
Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
Виктория Бояджиева е новата водеща на "По света и у нас" по БНТ
2
Виктория Бояджиева е новата водеща на "По света и у нас"...
Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме гаранции от ЕС и от източния ни съсед
3
Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме...
На парно, ток или дърва: Колко ще ни струва отоплението тази зима?
4
На парно, ток или дърва: Колко ще ни струва отоплението тази зима?
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите "Томахоук"
5
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите...
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
6
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Бойни спортове

Два златни и четири бронзови медала за СК Русе на силен турнир в Румъния
Два златни и четири бронзови медала за СК Русе на силен турнир в Румъния
Зам.-министър Стоян Андонов откри Балканското първенство по олимпийско таекуондо в Дупница Зам.-министър Стоян Андонов откри Балканското първенство по олимпийско таекуондо в Дупница
Чете се за: 01:27 мин.
Националите по таекуондо на лагер в Китай преди световното първенство Националите по таекуондо на лагер в Китай преди световното първенство
Чете се за: 01:00 мин.
България завоюва отборна световна титла по таекуондо в Йезоло България завоюва отборна световна титла по таекуондо в Йезоло
Чете се за: 01:02 мин.
Ивет Горанова и Теодора Цанева ще участват на последния турнир от Карате 1 Серия А Ивет Горанова и Теодора Цанева ще участват на последния турнир от Карате 1 Серия А
Чете се за: 00:40 мин.
Ясен е съставът на България за първата фаза на световното по карате Ясен е съставът на България за първата фаза на световното по карате
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Доналд Тръмп се среща с Володимир Зеленски в Белия дом
НА ЖИВО: Доналд Тръмп се среща с Володимир Зеленски в Белия дом
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Какво представляват ракетите "Томахоук" и какви възможности дават на Украйна? Какво представляват ракетите "Томахоук" и какви възможности дават на Украйна?
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента (ОБЗОР) Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента (ОБЗОР)
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Делото "Сияна": Бащата Николай Попов има съмнения в решаващата автотехническа експертиза Делото "Сияна": Бащата Николай Попов има съмнения в решаващата автотехническа експертиза
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Провалена пленарна седмица: Реакцията на опозицията
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Двама младежи пострадаха при инцидент с тротинетка в Русе (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Младеж подпали умишлено беседка на площад в Бургас (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Всеки българин изхвърля по 93 кг храна годишно
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ