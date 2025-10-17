България поведе в класирането в двете категории на балканското по олимпийско таекуондо

Отличен старт за България на започналото вчера в град Дупница балканско първенство по олимпийско таекуондо. Общо 57 медала спечелиха родните представители в дисциплината спаринг за младежи и кадети, което отреди първото място в генералното класиране в двете категории.

При младежите българските таекуондисти завоюваха общо 7 златни, 6 сребърни и 9 бронзови отличия, а при кадетите - 11 златни, 9 сребърни и 15 бронзови медали.

Балканското първенство беше официално открито днес в спортната зала в Дупница. Участие в шампионата на Балканския полуостров взимат над 1200 състезатели от 13 държави, а надпреварата ще продължи до 19 октомври.

След балканското първенство, следващото голямо събитие е световното първенство по таекуондо за мъже и жени, което стартира на 23 октомври в Китай. Националният отбор на България вече е там и провежда своята подготовка заедно с националните отбори на Йордания, Саудитска Арабия, Тунис и Великобритания.