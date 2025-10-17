БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Чете се за: 03:02 мин.
Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Зам.-министър Стоян Андонов откри Балканското първенство по олимпийско таекуондо в Дупница

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

Балканското първенство се провежда от 16 до 17 октомври с участието на 750 състезатели от 12 държави.

Зам.-министър Стоян Андонов откри Балканското първенство по олимпийско таекуондо в Дупница
Слушай новината

Заместник-министърът на младежта и спорта доц. Стоян Андонов откри Балканското първенство по олимпийско таекуондо в гр. Дупница. Над 700 състезатели от повече от 10 държави ще се състезават за призовите места в различните категории, което прави турнира най-голямото спортно събитие в града досега.

„Днешното откриване на Балканското първенство по таекуондо е ярко доказателство, че когато държавата, местната власт и спортните организации обединят усилия, България може да бъде домакин на събития от висок международен ранг. Пожелавам на всички участници здраве, сили и честна борба. Покажете най-доброто от себе си и нека победата бъде заслужена и достойна“, заяви доц. Андонов.

Балканското първенство се провежда от 16 до 17 октомври с участието на 750 състезатели от 12 държави. От 18 до 19 октомври ще се проведе и Балкан Къп G1 Е1 – международен турнир с 1100 състезатели от 30 държави, който носи точки за световната ранглиста.

Сред официалните гости на откриването бяха кметът на Дупница Първан Дангов, изпълнителният директор на Българската федерация по таекуондо Александър Минев, посланикът на Република Корея в България Н. Пр. Донг-бе Ким и др.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме гаранции от ЕС и от източния ни съсед
1
Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме...
Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
2
Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
Виктория Бояджиева е новата водеща на "По света и у нас" по БНТ
3
Виктория Бояджиева е новата водеща на "По света и у нас"...
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите "Томахоук"
4
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите...
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
5
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
6
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Бойни спортове

Националите по таекуондо на лагер в Китай преди световното първенство
Националите по таекуондо на лагер в Китай преди световното първенство
България завоюва отборна световна титла по таекуондо в Йезоло България завоюва отборна световна титла по таекуондо в Йезоло
Чете се за: 01:02 мин.
Ивет Горанова и Теодора Цанева ще участват на последния турнир от Карате 1 Серия А Ивет Горанова и Теодора Цанева ще участват на последния турнир от Карате 1 Серия А
Чете се за: 00:40 мин.
Ясен е съставът на България за първата фаза на световното по карате Ясен е съставът на България за първата фаза на световното по карате
Чете се за: 01:40 мин.
Трима българи на ринга на европейското първенство по бокс днес Трима българи на ринга на европейското първенство по бокс днес
Чете се за: 00:55 мин.
Три медала за България на турнири по таекуондо за кадети Три медала за България на турнири по таекуондо за кадети
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Четвъртият хеликоптер за спешна помощ по въздуха вече е в България
Четвъртият хеликоптер за спешна помощ по въздуха вече е в България
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Премиерът Желязков: Не е време за избори Премиерът Желязков: Не е време за избори
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Бащата на Сияна иска отвод на вещо лице по делото заради връзка със защитата Бащата на Сияна иска отвод на вещо лице по делото заради връзка със защитата
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
Чете се за: 02:25 мин.
По света
На парно, ток или дърва: Колко ще ни струва отоплението тази зима?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Виктория Бояджиева е новата водеща на "По света и у нас"...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ