България приключи със загуба участието си на световното по волейбол за жени

Женският национален отбор на България по волейбол приключи със загуба участието си на световното първенство, което се провежда в Тайланд. Възпитаничките на селекционера Антонина Зетова отстъпиха с 1:3 гейма (22:25, 14:25, 25:22, 18:25) пред Испания в последния си мач от Група „Е“.

Първата част премина равностойно, но в края испанките поведоха с 20:17 и излязоха напред в резултата след 25:22. Вторият гейм премина изцяло при превъзходство в полза на Испания. Резултатът премина през 9:4 и 19:10, за да се стигне до 25:14.

България се върна в двубоя след третата част, когато демонстрира добри изяви срещу иберийките. Резултатът отново се движеше точка за точка, но в края българките показаха, че могат да бъдат равностойни на Испания. Крайното 25:22 позволи на българския отбор да се задържи по-дълго в мача.

Четвъртият гейм също започна при поделено преимущество, но след средата му испанският тим взе решителен аванс със 17:12, за да приключи срещата при 25:18.

Антонина Затова започна двубоя със състав: Лора Китипова, Мирослава Паскова, Александра Миланова, Микаела Стоянова, Христина Димитрова, Нася Димитрова и либерото Мила Пашкулева. В хода на срещата от пейката в игра бяха включени Калина Венева, Ивета Станчулова, Димана Иванова и Мерелин Николова.

България отпадна от Мондиал 2025 още след поражението с 0:3 срещу Турция преди два дни. Селекцията ни остана без победа в своята група.