България приключи със загуба участието си на световното по волейбол за жени

Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Националките отстъпиха с 1:3 гейма пред Испания в последния си мач от групата.

българия открива кампанията световното първенство волейбол жени канада
Женският национален отбор на България по волейбол приключи със загуба участието си на световното първенство, което се провежда в Тайланд. Възпитаничките на селекционера Антонина Зетова отстъпиха с 1:3 гейма (22:25, 14:25, 25:22, 18:25) пред Испания в последния си мач от Група „Е“.

Първата част премина равностойно, но в края испанките поведоха с 20:17 и излязоха напред в резултата след 25:22. Вторият гейм премина изцяло при превъзходство в полза на Испания. Резултатът премина през 9:4 и 19:10, за да се стигне до 25:14.

България се върна в двубоя след третата част, когато демонстрира добри изяви срещу иберийките. Резултатът отново се движеше точка за точка, но в края българките показаха, че могат да бъдат равностойни на Испания. Крайното 25:22 позволи на българския отбор да се задържи по-дълго в мача.

Четвъртият гейм също започна при поделено преимущество, но след средата му испанският тим взе решителен аванс със 17:12, за да приключи срещата при 25:18.

Антонина Затова започна двубоя със състав: Лора Китипова, Мирослава Паскова, Александра Миланова, Микаела Стоянова, Христина Димитрова, Нася Димитрова и либерото Мила Пашкулева. В хода на срещата от пейката в игра бяха включени Калина Венева, Ивета Станчулова, Димана Иванова и Мерелин Николова.

България отпадна от Мондиал 2025 още след поражението с 0:3 срещу Турция преди два дни. Селекцията ни остана без победа в своята група.

Свързани статии:

България с втора загуба на световното първенство по волейбол за жени
България с втора загуба на световното първенство по волейбол за жени
В последния двубой от Група Е България ще се изправи в сряда срещу...
Чете се за: 01:57 мин.
#Световно първенство по волейбол за жени в Тайланд 2025 г.

