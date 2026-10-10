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България разгроми Армения с два хеттрика за девойките ни в европейските квалификации

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Спорт
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Катерина Равначка блесна с четири попадения, Моника Балиова добави три, а националките до 19 години запазиха шансовете си за изкачване в Лига А

българия разгроми армения два хеттрика девойките европейските квалификации
Снимка: пресслужба БФС
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Девическият национален отбор на България до 19 години постигна впечатляваща победа с 10:0 над Армения във втория си двубой от европейските квалификации, които се провеждат в курортния комплекс Албена. Селекцията на Ангел Славов демонстрира категорично превъзходство през всичките 90 минути и записа първия си успех в квалификационна група B2.

Българските националки започнаха изключително агресивно и още в началните минути показаха, че ще търсят убедителна победа.

Моника Балиова откри резултата в 10-ата минута, а само две минути по-късно отново намери мрежата на арменките, за да удвои преднината на България.

Головата серия продължи в 14-ата минута, когато Катерина Равначка се разписа за 3:0. Същата футболистка добави още едно попадение в 31-ата минута, преди Балиова да оформи своя хеттрик в 36-ата.

Така още до почивката България водеше с категоричното 5:0, след като напълно доминираше срещу своя съперник.

През второто полувреме възпитаничките на Ангел Славов не намалиха темпото и продължиха да увеличават преднината си.

В 52-ата минута Катерина Равначка оформи своя хеттрик и покачи на 6:0, а десет минути по-късно Александра Райкова отбеляза седмото попадение за българския тим.

В 70-ата минута Е. Дево също записа името си сред голмайсторите, а Рая Бонева направи резултата 9:0 в 80-ата минута.

Крайното 10:0 оформи Катерина Равначка в 82-ата минута, като по този начин завърши двубоя с впечатляващите четири гола.

Така Равначка се превърна в най-резултатната футболистка в срещата, следвана от Моника Балиова с три попадения.

Убедителният успех идва след трудното начало на квалификациите за българския състав, който отстъпи с минималното 0:1 на Грузия в първия си двубой.

След победата над Армения България вече има три точки от два мача, а огромната голова разлика от днешния двубой може да се окаже важна при евентуално изравняване по точки.

В последната си среща от група B2 българските националки ще се изправят срещу Република Ирландия на 13 октомври от 13:00 часа.

Регламентът предвижда победителят в групата да се изкачи в Лига А, като право на промоция ще получи и най-добрият втори отбор измежду всички групи в Лига B.

За да запазят реални надежди за подобен развой, българките ще трябва да спечелят и последния си квалификационен двубой срещу Ирландия.

След разгрома над Армения отборът на Ангел Славов ще влезе в решителната среща с повишено самочувствие и амбиция да продължи битката за място сред най-силните европейски състави в тази възрастова категория.

#Национален отбор по футбол на България за жени до 19 години

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