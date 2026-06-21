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България разгроми Република Северна Македония в контрола преди евроквалификациите

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Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
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Националите на Любомир Минчев спечелиха със 97:68 в Самоков, а Умоджа Гибсън впечатли при неофициалния си дебют

България разгроми Република Северна Македония в контрола преди евроквалификациите
Снимка: Startphoto.bg

Мъжкият национален отбор на България по баскетбол записа убедителна победа над Република Северна Македония със 97:68 в контролна среща, играна в „Арена СамЕлион“ в Самоков.

Селекцията на Любомир Минчев демонстрира превъзходство още от началните минути и постепенно увеличаваше аванса си, за да стигне до категоричен успех в една от последните проверки преди началото на предварителните квалификации за Евробаскет 2029.

Двубоят беляза неофициалния дебют с националната фланелка на натурализирания американец Умоджа Гибсън, както и на Кръстомир Михов и Иван Спиров. Гибсън остави отлични впечатления, завършвайки с 14 точки и 9 асистенции.

Сред най-резултатните за българския тим беше и Мирослав Васов, който добави 13 точки за успеха.

За гостите от Република Северна Македония най-добре се представи Виктор Ефремовски с 13 точки.

Двата отбора ще се срещнат отново на 25 юни в Скопие. Проверката ще бъде последна за българските национали преди домакинството на Норвегия на 5 юли в Ботевград от предварителните квалификации за Евробаскет 2029.

#Национален отбор на Република Северна Македония по баскетбол за мъже #Национален отбор на България по баскетбол за мъже

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