България с 12 медала и отборна купа от турнира „Белград Трофи 2026“ по скокове във вода

Общо 23 български състезатели взеха участие в турнира.

България с 12 медала и отборна купа от турнира „Белград Трофи 2026" по скокове във вода
Българските състезатели по скокове във вода записаха отлично представяне на международния турнир „Белград Трофи 2026“, след като спечелиха общо 12 медала и заслужиха отборната купа в надпреварата.

Крис Йорданов завоюва две златни отличия на 3-метров трамплин и кула при възрастовата група 12-13 години. В същата дисциплина на 3 метра бронз има Теодор Бъчваров.

Силно представяне при девойките старша възраст направи Ива Ереминова, която е с три сребърни медала - на 1 метър, 3 метра и кула, затвърждавайки стабилното си ниво във всички дисциплини.

При 10-11-годишните Йоан Вълков добави към актива на България два сребърни и един бронзов медал, докато неговият съотборник Стефан Василев взе две бронзови отличия в същата възрастова категория.

Сред най-малките надежди Екатерина Недялкова също се качи на почетната стълбичка, печелейки бронз на 3-метров трамплин.

Общо 23 български състезатели взеха участие в турнира, като бяха водени от треньорите Георги Чобанов, Георги Лозанов, Александър Витанов и Андреа Петрова.

