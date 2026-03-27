България с 20 плувци на турнирите "Мултинейшън" в Прага и Грац

20 състезатели от България ще участват на силните международни турнири по плуване за юноши и девойки „Мултинейшън“, които ще се проведат в Прага, Чехия и Грац, Австрия на 28 и 29 март.

В чешката столица ще се състои надпреварата за старша възраст, като в нея ще участват общо 12 български състезатели. При юношите на старт ще застанат Мирослав Терзиев (100, 200 и 400 метра свободен стил), Александър Николов (50, 100 и 200 метра бруст), Адриан Йонинов (50, 100 и 200 метра гръб), Калоян Драгнев (400 и 1500 метра свободен стил, 400 метра съчетано и 200 метра бътерфлай), Димитър Докузов (100, 200 и 400 метра свободен стил), Ивайло Пирински (100, 200 и 400 метра свободен стил), Димитър Дамянов (400 и 1500 метра свободен стил, 400 метра съчетано) и Борис Михайлов (50 и 100 метра бътерфлай, 50 и 100 метра свободен стил). При девойките ще се включат Симона Иванова (100, 200 и 400 метра свободен стил), Калина Гамишева (50 и 100 метра бътерфлай, 50 метра свободен стил), Лора Шаранкова (200 и 400 метра съчетано и 800 метра свободен стил) и Маргарита Симеонова (50, 100 и 200 метра бруст, 200 метра съчетано). Треньори на тима са Петър Иванов и Никола Петров. С отбора ще пътува и кинезитерапевтът Марий Иванов.

Турнирът „Мултинейшън“ в Грац е за юноши и девойки младша възраст. В него ще се включат 8 наши представители. При юношите ще плуват Христо Петков (200 и 400 метра съчетано, 50 метра свободен стил и 200 метра бътерфлай) и Николай Стоев (100 и 200 метра бруст, 100 метра свободен стил и 200 метра съчетано). В надпреварата при девойките са записани Карина Митрова (50, 100 и 200 метра бътерфлай), Вики-Луис Сауерман (100 и 200 метра свободен стил, 50, 100 и 200 метра бътерфлай, 50 метра свободен стил), Яна Ангелова (50, 100 и 200 метра свободен стил), Анета Христозова (50, 100 и 200 метра свободен стил), Ема Димитрова (400 и 800 метра свободен стил, 400 метра съчетано) и Божидара Борисова (50, 100 и 200 метра гръб). Наставници на отбора са Люба Панайотова и Славяна Раденкова.