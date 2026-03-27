Подмладена България на Александър Димитров блесна срещу...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да...
Министърът на културата: Има неразплатени над половин...
FIFA Series 2026: България - Индонезия (промо)
Земеделският министър: Стотици тонове месо с неустановен...
България с 20 плувци на турнирите "Мултинейшън" в Прага и Грац

Надпреварите ще се проведат на 28 и 29 март.

Национални състезатели по плуване на България
Снимка: Пресслужба БФПС
20 състезатели от България ще участват на силните международни турнири по плуване за юноши и девойки „Мултинейшън“, които ще се проведат в Прага, Чехия и Грац, Австрия на 28 и 29 март.

В чешката столица ще се състои надпреварата за старша възраст, като в нея ще участват общо 12 български състезатели. При юношите на старт ще застанат Мирослав Терзиев (100, 200 и 400 метра свободен стил), Александър Николов (50, 100 и 200 метра бруст), Адриан Йонинов (50, 100 и 200 метра гръб), Калоян Драгнев (400 и 1500 метра свободен стил, 400 метра съчетано и 200 метра бътерфлай), Димитър Докузов (100, 200 и 400 метра свободен стил), Ивайло Пирински (100, 200 и 400 метра свободен стил), Димитър Дамянов (400 и 1500 метра свободен стил, 400 метра съчетано) и Борис Михайлов (50 и 100 метра бътерфлай, 50 и 100 метра свободен стил). При девойките ще се включат Симона Иванова (100, 200 и 400 метра свободен стил), Калина Гамишева (50 и 100 метра бътерфлай, 50 метра свободен стил), Лора Шаранкова (200 и 400 метра съчетано и 800 метра свободен стил) и Маргарита Симеонова (50, 100 и 200 метра бруст, 200 метра съчетано). Треньори на тима са Петър Иванов и Никола Петров. С отбора ще пътува и кинезитерапевтът Марий Иванов.

Турнирът „Мултинейшън“ в Грац е за юноши и девойки младша възраст. В него ще се включат 8 наши представители. При юношите ще плуват Христо Петков (200 и 400 метра съчетано, 50 метра свободен стил и 200 метра бътерфлай) и Николай Стоев (100 и 200 метра бруст, 100 метра свободен стил и 200 метра съчетано). В надпреварата при девойките са записани Карина Митрова (50, 100 и 200 метра бътерфлай), Вики-Луис Сауерман (100 и 200 метра свободен стил, 50, 100 и 200 метра бътерфлай, 50 метра свободен стил), Яна Ангелова (50, 100 и 200 метра свободен стил), Анета Христозова (50, 100 и 200 метра свободен стил), Ема Димитрова (400 и 800 метра свободен стил, 400 метра съчетано) и Божидара Борисова (50, 100 и 200 метра гръб). Наставници на отбора са Люба Панайотова и Славяна Раденкова.

#Международен турнир по плуване Мултинейшън

ТОП 24

Жена наръга четирима души в центъра на София
1
Жена наръга четирима души в центъра на София
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у дома
2
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у...
Пътуване за никъде: Как войната промени въздушното пространство?
3
Пътуване за никъде: Как войната промени въздушното пространство?
Тръмп даде нов краен срок на Иран: Ултиматумът за удари е удължен до 6 април
4
Тръмп даде нов краен срок на Иран: Ултиматумът за удари е удължен...
САЩ подготвят финален удар срещу Иран?
5
САЩ подготвят финален удар срещу Иран?
Цените на петрола започнаха да падат след обявяването на 10-дневна пауза в атаките срещу Иран
6
Цените на петрола започнаха да падат след обявяването на 10-дневна...

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
2
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
3
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
4
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
5
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
6
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София

Още от: Водни спортове

България с 12 медала и отборна купа от турнира „Белград Трофи 2026“ по скокове във вода
Камерън МакEвой подобри световния рекорд на 50 метра свободен стил Камерън МакEвой подобри световния рекорд на 50 метра свободен стил
Чете се за: 00:45 мин.
Седем медала за България от шампионата по скокове във вода във Виена Седем медала за България от шампионата по скокове във вода във Виена
Чете се за: 01:05 мин.
Националите по плуване подкрепиха българския национален отбор по баскетбол за жени Националите по плуване подкрепиха българския национален отбор по баскетбол за жени
Чете се за: 00:50 мин.
Лодка от Балчик спечели държавното първенство по ветроходство Лодка от Балчик спечели държавното първенство по ветроходство
Чете се за: 00:55 мин.
Цветомир Ереминов ще участва на европейско по скокове във вода Цветомир Ереминов ще участва на европейско по скокове във вода
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Министърът на културата: Има неразплатени над половин милион договори от миналата година Министърът на културата: Има неразплатени над половин милион договори от миналата година
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Защо Техеран получи отсрочка? Тръмп определи иранците като „лоши бойци, но страхотни преговарящи“ Защо Техеран получи отсрочка? Тръмп определи иранците като „лоши бойци, но страхотни преговарящи“
Чете се за: 05:07 мин.
По света
150 тона храни с изтекъл срок откриха в Хасково 150 тона храни с изтекъл срок откриха в Хасково
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Операция срещу купуването на гласове в Кърджалийско, иззеха тефтери...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Правителството готви мерки за туризма заради кризата в Близкия изток
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Подмладена България на Александър Димитров блесна срещу екзотичен...
Чете се за: 07:22 мин.
Спорт
Шефът на огнеборците в Бургас е "Пожарникар на годината"...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
