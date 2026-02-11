България с победен старт на Евро 2026 по бадминтон

Женският национален отбор на България започна с убедителна победа участието си на европейското отборно първенство по бадминтон в Истанбул. В първия си двубой от група 2 българките надделяха над Франция с 4:1 и направиха сериозна заявка за продължаване напред.

В срещите на единично Калояна Налбантова се наложи над Анна Татранова с 21:18, 21:19 след 38 минути игра. Стефани Стоева изигра трисетов мач срещу Роси Октавиа Панкасари и спечели с 21:18, 16:21, 21:11 за 54 минути. Най-дълъг бе двубоят на Гергана Павлова, която обърна Леана Лоран с 20:22, 21:17, 21:9 за малко повече от час на корта.

В надпреварата на двойки Павлова и Стефани Стоева донесоха четвъртата точка за България след успех с 21:18, 21:19 срещу Флави Вайе и Елза Жакоб. Единственото поражение за тима дойде от Калояна Налбантова и Габриела Стоева, които отстъпиха на Марго Ламбер и Камий Погнанте в оспорван трисетов мач.

В другата среща от групата Турция разгроми Чехия с 5:0. Именно срещу домакините ще бъде следващото изпитание за българския състав.