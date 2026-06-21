България с призово класиране и двама финалисти на полуфинала на европейското по мотокрос в Севлиево

След близо осемгодишно прекъсване мотополигон „Горна Росица“ в Севлиево отново прие едно от най-престижните състезания в календара на европейския мотокрос. Българският град бе домакин на полуфинал от европейския шампионат в класовете ЕМХ 65 и ЕМХ 85, събирайки едни от най-обещаващите млади състезатели на континента.

Българските представители записаха силно представяне при 65-кубиковите машини. Георги Илиев се качи на почетната стълбичка, след като завърши на трето място в крайното класиране. Заедно с Николай Павлов той си осигури място на финалите на Европейското първенство. Победата в класа заслужи италианецът Даниел Корда.

При ЕМХ 85 на старт застанаха 40 състезатели, а България бе представена от Кристиян Андреев. Подиумът бе изцяло завладян от френски пилоти – Тим Лопес триумфира с първото място, следван от Матис Агуло и Лиям Морете.

Успоредно с европейската надпревара в Севлиево се проведе и Международна купа в клас OPEN. Българските състезатели отново намериха място сред най-добрите, като Жулиан Георгиев завърши втори, а Дани Цанков се нареди трети. Победата в класа спечели португалецът Ерик Кастильо.

С успешното домакинство Севлиево отново затвърди мястото си сред водещите центрове на мотокроса в Европа, а българските пилоти дадоха сер