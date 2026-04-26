България с титла и още девет отличия от международен турнир по бадминтон в Кипър

Българските млади бадминтонисти записаха силно представяне на международния турнир за юноши и девойки в Никозия, след като спечелиха общо десет медала – два златни, два сребърни и шест бронзови.

До титлата при двойките достигнаха поставените под номер 1 Стилиян Нановски и Георги Рупцов. Българският тандем премина през изцяло роден полуфинал срещу Лео Спасов и Андрей Марков, а в спора за златото надигра Лука Перфидо и Максимилиан Цаймс от Люксембург с 21:18, 21:9.

Със сребърни отличия се окичиха Александра Пейкова и Виктория Попова. Водачките в схемата отстъпиха във финала на представителките на Хърватия Ана и Мая Пранич.

Бронзовите медали за България бяха завоювани от двойките Лео Спасов/Андрей Марков, Патрик Димитров/Теодор Митев и Патрик Димитров/Виктория Попова.

Силното представяне в Кипър затвърждава възхода на младите български състезатели и дава оптимизъм за бъдещето на бадминтона у нас.