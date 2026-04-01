България се изкачи в ранглистата на ФИФА след успеха в Индонезия

Чете се за: 01:15 мин.
"Лъвовете“ вече са 86-и в света, но непретенциозните съперници ограничиха точковия им актив.

българия изкачи ранглистата фифа успеха индонезия
Българският национален отбор по футбол се изкачи с една позиция в световната ранглиста на ФИФА и вече заема 86-ото място с актив от 1278.90 точки. Това представлява увеличение от 3.81 пункта спрямо предходното издание на класацията.

Прогресът идва след участието на тима в турнира "FIFA Series 2026“ в Индонезия, където България записа две победи - убедителното 10:2 над Соломоновите острови и минималното 1:0 срещу домакините. Въпреки това, ниският ранкинг на съперниците ограничи значително точковия прираст.

В челото на световната ранглиста настъпи разместване, като Франция излезе на първо място след победи над Бразилия и Колумбия. Испания и Аржентина заемат съответно второто и третото място.

Сред съперниците на България в Лигата на нациите най-предно класиран е Исландия, който е 75-и, докато Люксембург вече е в топ 100. Естония остава най-назад сред тях - на 129-о място.

