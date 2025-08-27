БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал
Чете се за: 01:25 мин.
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния...
Чете се за: 02:12 мин.
Утвърдиха графика за учебното време: Кога и колко ще...
Чете се за: 01:02 мин.
Паскал е предаден на българските власти
Чете се за: 00:22 мин.
Паскал ще бъде предаден на българските власти днес или утре
Чете се за: 01:00 мин.

България се класира на полуфинал на Евробаскет за момичета до 16 г.

Възпитаничките на Лилия Георгиева спечелиха четвъртфинала срещу Босна и Херцеговина.

Български национален отбор по баскетбол за момичета до под 16 години
Снимка: Българска федерация по баскетбол
Националният отбор на България за момичета до 16 г. се класира на полуфиналите на европейското първенство, Дивизия Б, в Турция. В Истанбул селекцията на Лилия Георгиева надигра Босна и Херцеговина с категоричното 83:60 в първия четвъртфинал.

Кадетките взеха преднина от 8 точки още в първата част, което им помогна да излязат напред с 23:15. През втория период авансът на тима ни скочи до 15 точки след успешни акции на Габриела Коцева, Деяна Станиславова, Дебора Тенева и Катрина Бозова. Босненките обаче се вдигнаха и намалиха до 32:38.

След паузата съперникът се доближи на 5 точки след 35:41. Нашите обаче не се огънаха и с помощта на Александра Атанасова, Деяна Станиславова, Фатме Кичукова, Катрина Бозова и Дебора Тенева дръпнаха с 62:43. В последната четвърт младите българки не изпуснаха контрола над срещата и спечелиха с 83:60.

Деяна Станиславова поведе колоната на реализаторите за България с 19 точки и 5 асистенции. Габриела Коцева добави 16 и 6 борби. Фатме Кичукова и Алекса Петрова се разписаха с по 11 точки.

Мерием Карай бе най-резултатна за Босна и Херцеговина със 17 точки и 7 борби.

Това бе четвърти успех за кадетките на турнира, като те имат в актива си и една загуба. По този начин националките до 16 г. продължават битката си за място в Дивизия А догодина.

На полуфиналите България ще спори с победителя от двойката Нидерландия/Швейцария. Срещата ще бъде утре (28 август).

