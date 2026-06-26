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България се класира за полуфиналите на Балканиадата по волейбол до 18 години

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Националите на Мирослав Живков разгромиха Гърция с 3:0 и си гарантираха място сред най-добрите четири в турнира в Подгорица

България се класира за полуфиналите на Балканиадата по волейбол до 18 години
Снимка: bgvolleyball.com
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Националният отбор на България по волейбол за юноши под 18 години си осигури предсрочно място на полуфиналите на Балканското първенство в Подгорица, Черна гора. Възпитаниците на селекционера Мирослав Живков записаха втора поредна категорична победа в група В, след като се наложиха над Гърция с 3:0 (25:13, 25:15, 25:22).

След убедителния успех над Молдова в първия си мач, „лъвчетата“ отново демонстрираха висока класа и не оставиха съмнения в превъзходството си. Така българският тим оглавява временното класиране в групата с актив от 6 точки, две победи и без загубен гейм.

Българските волейболисти поеха контрола върху двубоя още от самото начало и доминираха изцяло в първия гейм, който спечелиха с убедителното 25:13.

Втората част започна по-равностойно, но след първите разигравания националите ни наложиха своето темпо и постепенно увеличиха преднината си, за да затворят гейма при 25:15.

Подобен сценарий се разигра и в третата част. Българите водеха през по-голямата част от времето, а въпреки опита на гърците да окажат съпротива в края, „трикольорите“ запазиха спокойствие и стигнаха до крайното 25:22.

В последния си двубой от груповата фаза България ще се изправи срещу Сърбия на 27 юни от 20:30 часа. Ако сърбите победят Молдова в своя мач, двата отбора ще спорят директно за първото място в групата.

#балканско първенство по волейбол за мъже до 18 години 2026 #национален отбор на България по волейбол до 18 г.

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