България се класира за полуфиналите на Балканиадата по волейбол до 18 години

Националният отбор на България по волейбол за юноши под 18 години си осигури предсрочно място на полуфиналите на Балканското първенство в Подгорица, Черна гора. Възпитаниците на селекционера Мирослав Живков записаха втора поредна категорична победа в група В, след като се наложиха над Гърция с 3:0 (25:13, 25:15, 25:22).

След убедителния успех над Молдова в първия си мач, „лъвчетата“ отново демонстрираха висока класа и не оставиха съмнения в превъзходството си. Така българският тим оглавява временното класиране в групата с актив от 6 точки, две победи и без загубен гейм.

Българските волейболисти поеха контрола върху двубоя още от самото начало и доминираха изцяло в първия гейм, който спечелиха с убедителното 25:13.

Втората част започна по-равностойно, но след първите разигравания националите ни наложиха своето темпо и постепенно увеличиха преднината си, за да затворят гейма при 25:15.

Подобен сценарий се разигра и в третата част. Българите водеха през по-голямата част от времето, а въпреки опита на гърците да окажат съпротива в края, „трикольорите“ запазиха спокойствие и стигнаха до крайното 25:22.

В последния си двубой от груповата фаза България ще се изправи срещу Сърбия на 27 юни от 20:30 часа. Ако сърбите победят Молдова в своя мач, двата отбора ще спорят директно за първото място в групата.