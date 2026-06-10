България се подхлъзна на старта в Лигата на нациите

Българският национален отбор по волейбол за мъже потегли с грешен ход в Лигата на нациите. Действащите вицесветовни шампиони преклониха глава срещу Белгия с 1:3 (25:20, 24:26, 24:26, 23:25) в първата среща от откриващата седмица в Група 2, изиграна в зала "Нилсън Нелсон", Бразилия.

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини наложи волята си в дебютния гейм и загатна, че може да диктува събитията на паркета, но допусна множество неточности, които окрилиха състава на Емануеле Дзанини да сътвори пълен обрат, да използва своите моменти и да се поздрави с победата.

Утре (четвъртък) България излиза на поправителен срещу Иран, докато Белгия ще спори с Бразилия в ранните часове на 12 юни (петък).

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Bulgarian Volleyball Federation (@volleybul.official)





Мощните сервиси и атаки предоставиха възможността равностоен старт в откриващия гейм. Блокадата на символичните домакини заработи, а стабилността на посрещане и рискът на начален удар дадоха тон взимане на убедителна преднина. Белгийците също заложиха на силния сервис в опит да върнат интригата, но българите нямаха спиране в атака и изковаха успеха в частта след 25:20.

Подобно на първия гейм, вторият също предложи равностойно начало, изпълнено солидни изпълнения на начален удар. Той определено даде резултат на символичните домакините, които си осигуриха от преднина от 4 точки. „Лъвовете“ върнаха жеста на този елемент и стабилизираха посрещането, за да намерят пътя към обрата. Белгийският отбор се съвзе и чрез добро представяне в атака провокира поредния обрат, повеждайки с 21:20. Последваха няколко равенства, но при 24:24 белгийците взеха верните решения и след 2 поредни точки поставиха равенство в общия резултат за 1:1 гейма.

Грешките от сервис и неточностите в атака дадоха тон за честа смяна на водачеството на старта на третата част. Равенството често бе изписвано на таблото през цялата част. Символичните домакини стигнаха до геймбол на два пъти, като отново заложиха на доброто изпълнение на началния удар за 26:24 и пълен обрат.

Стартът на четвъртата част не бе по-различен от първите три. Българите нарушиха статуквото и взеха глътка въздух по пътя към едноличното водачество. Белгийският отбор взе мерки, особено в атака, за да се настани постепенно на лидерската позиция. Последва поредно активизиране от страна на „лъвовете“, които намериха верните решения в нападение и поредният обрат бе факт. За пореден път белгийците започнаха да разчитат на най-силното си оръжие в този мач – сервисът, чрез който се доближиха до спечелването на гейма, което се и случи след 25:23.

Александър Николов бе на обичайното си ниво, отчитайки се с 25 точки. Аспарух Аспарухов заби 15.

Пиер Перен бе над всички за победителите с 16 точки. Базил Дермо добави 14, Фере Регерс реализира 11.