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България се събуди след два кошмарни гейма, но претърпя разочарование срещу Турция

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Чете се за: 03:30 мин.
Спорт
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Българките отново не намериха себе си в Лигата на нациите.

българия събуди два кошмарни гейма претърпя разочарование турция
Снимка: volleyballworld.com
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Българският национален отбор по волейбол за жени преклони глава за втори пореден път в Лигата на нациите. Съставът на Марчело Абонданца не намери верните решения и сбърка срещу Турция с 1:3 (12:25, 9:25, 25:22, 18:25) в последната четвърта среща от турнира в Група 2 от първата седмица, която се изигра в зала „Нилсън Нелсон“, в град Бразилия.

Българките бяха напълно обезличени в първите два гейма, като се събудиха през третия, когато показаха, че могат да бъдат равностойни на момичетата на Даниеле Сантарели, които в крайна сметка сложиха точка на спора в четвъртата част, спирайки пропадането си от два последователни грешни хода.

Така „лъвиците“ се намират на 16-то място във временното класиране една победа, три загуби и три точки, а туркините заемат 11-та позиция с два успеха, две поражения и 5 точки. Следващият мач за българския тим ще бъде на 17 юни (сряда), когато ще срещне Полша, докато южните ни съседки ще имат за съперник Белгия.


Стартът на първия гейм се оказа равностоен само до 4:4. Постепенно туркините се възползваха от всяка грешка в българския лагер и започнаха да трупат аванс чрез по-разнообразното си представяне на всички елементи. Нищо не се получаваше в редиците на символичните домакини и световните вицешампионки продължиха в същия дух, за да сложат край на частта с 25:12.

Подобно на първия гейм, вторият също стартира равностойно. В този момент символичните гости започнаха да тормозят българското посрещане и оттам преднината им ставаше все по-внушителна, взимайки и втората част, този път с внушителното 25:9.

Третият гейм предложи съвсем различна интрига. Двата отбора рядко взимаха по-сериозно надмощие, като всичко вървеше под знака на равенството до 22:22: Впоследствие „лъвиците“ нарушиха статуквото с 3 поредни точки и след 25:22 надигнаха глава в общия резултат.

Повлияни от добрата си игра от третата част, в която показаха съвсем различно лице, символичните домакини на бърза ръка си осигуриха лидерството и в началото на четвъртата. Туркините не останаха длъжни и се върнаха в играта, а впоследствие и започнаха отново да диктуват темпото, стигайки до разлика от 5 точки. Пореден щурм от страна на българките бе достатъчен за съкращаване на изоставането им при 18:20, но южните ни съседки не позволиха нов срив и приключиха всичко след 25:18.

Микаела Стоянова бе над всички за България с 12 точки. Борислава Съйкова заби 10, като направи 6 блока.

Дениз Уянак блесна с 19 точки за Турция, включително и със 7 блока. Япрак Ерек отбеляза 14, Кармен Аксьой и Дефне Башъолджу приключиха с по 11.



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