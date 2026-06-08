България се събуди след два кошмарни гейма, но претърпя разочарование срещу Турция

Българският национален отбор по волейбол за жени преклони глава за втори пореден път в Лигата на нациите. Съставът на Марчело Абонданца не намери верните решения и сбърка срещу Турция с 1:3 (12:25, 9:25, 25:22, 18:25) в последната четвърта среща от турнира в Група 2 от първата седмица, която се изигра в зала „Нилсън Нелсон“, в град Бразилия.

Българките бяха напълно обезличени в първите два гейма, като се събудиха през третия, когато показаха, че могат да бъдат равностойни на момичетата на Даниеле Сантарели, които в крайна сметка сложиха точка на спора в четвъртата част, спирайки пропадането си от два последователни грешни хода.

Така „лъвиците“ се намират на 16-то място във временното класиране една победа, три загуби и три точки, а туркините заемат 11-та позиция с два успеха, две поражения и 5 точки. Следващият мач за българския тим ще бъде на 17 юни (сряда), когато ще срещне Полша, докато южните ни съседки ще имат за съперник Белгия.

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Стартът на първия гейм се оказа равностоен само до 4:4. Постепенно туркините се възползваха от всяка грешка в българския лагер и започнаха да трупат аванс чрез по-разнообразното си представяне на всички елементи. Нищо не се получаваше в редиците на символичните домакини и световните вицешампионки продължиха в същия дух, за да сложат край на частта с 25:12.

Подобно на първия гейм, вторият също стартира равностойно. В този момент символичните гости започнаха да тормозят българското посрещане и оттам преднината им ставаше все по-внушителна, взимайки и втората част, този път с внушителното 25:9.

Третият гейм предложи съвсем различна интрига. Двата отбора рядко взимаха по-сериозно надмощие, като всичко вървеше под знака на равенството до 22:22: Впоследствие „лъвиците“ нарушиха статуквото с 3 поредни точки и след 25:22 надигнаха глава в общия резултат.

Повлияни от добрата си игра от третата част, в която показаха съвсем различно лице, символичните домакини на бърза ръка си осигуриха лидерството и в началото на четвъртата. Туркините не останаха длъжни и се върнаха в играта, а впоследствие и започнаха отново да диктуват темпото, стигайки до разлика от 5 точки. Пореден щурм от страна на българките бе достатъчен за съкращаване на изоставането им при 18:20, но южните ни съседки не позволиха нов срив и приключиха всичко след 25:18.

Микаела Стоянова бе над всички за България с 12 точки. Борислава Съйкова заби 10, като направи 6 блока.

Дениз Уянак блесна с 19 точки за Турция, включително и със 7 блока. Япрак Ерек отбеляза 14, Кармен Аксьой и Дефне Башъолджу приключиха с по 11.





