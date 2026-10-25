Очаква се шампионатът да се проведе през месец февруари, като домакин ще бъде град Пловдив.
България ще бъде домакин на Балканското първенство по муай тай през 2027 година, информираха от Българската конфедерация по кикбокс и муай тай (БККМТ).
Това стана възможно след проведените срещи между заместник-председателя на централата Стойчо Марински и представители на международните структури в лицето на генералния секретар на Международната федерация по муай тай Стефан Фокс, генералния директор на организацията Чариса Таян и президента на Европейската федерация Хасан Йълдъз.
Очаква се шампионатът да се проведе през месец февруари, като домакин ще бъде град Пловдив.
С цел развитието и популяризирането на бойния спорт страната ни ще бъде сред кандидатите и за приемане на Европейското първенство по муай тай през 2028 година, добавиха от БККМТ.
Българската конфедерация вече е официален член на Балканския муай тай съюз и Европейската федерация по муай тай. Това ще отговори нови възможности пред родните състезатели, треньори и клубове, както и утвърждава страната ни в международно отношение.
Новото ръководство на БККМТ, начело с председателя Марио Иванов, е категорично, че ще работи в посока страната ни да се утвърди като добър организатор и предпочитан домакин на най-големите форуми в бойните спортове.